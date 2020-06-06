新銳導演沈丹桂奪美國「電視奧斯卡」大獎　推廣台灣美食被 PTT 鄉民推爆

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台灣新銳導演沈丹桂與知名外媒激盪出新視野，用影像綻放台北美食的多元繽紛，以美食節目「Tasty Taipei - food, fusion and fun」奪下美國休士頓影展金獎與「美國電視奧斯卡」第 41 屆泰利獎（Telly Awards）電視獎美食節目銅獎。

▲沈丹桂與知名外媒合作，為台灣美食奪下兩項國際大獎。（圖／沈丹桂提供）

沈丹桂用光影激盪出在地感十足的國際化作品，讓台北美食跨出台灣，被更多國際友人看到。沈丹桂導演帶領台灣在地製作團隊，從節目企劃、拍攝到後製完成，完成一次相當成功的跨文化合作經驗。得獎捷報傳回台灣，熱心的批踢踢實業坊（ptt.cc）鄉民在八卦板（Gossiping）分享，文章很快就被推爆。

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沈丹桂近年交出不少讓人驚艷的作品，是一名持續勇於挑戰的新銳導演。2019 年他擔任《極光風暴》導演與金鐘視帝吳政迪、施名帥合作，結合槍戰、武打、諜報、飛車追逐等元素，打造出嶄新風格。

2018年擔任電視電影《薛丁格的貓》導演，讓四位演技派演員方馨、夏于喬、柯叔元與鄭人碩互飆心理戲。有別於以往的懸疑推理風格，讓 PTT 鄉民好評爆棚，更讓「薛丁格的貓」在 Google 搜尋趨勢聲量飆高，顯見沈丹桂無論在電視或網路平台，都已牢牢抓住觀眾的注意力。

「美國休士頓國際影展」（WorldFest-Houston International Film and Video Festival）是北美重要的電影節之一，每年吸引世界超過數千件作品參賽，同時也是全球歷史最悠久的獨立電影節之一，「Tasty Taipei 」能奪下金獎非常難得。泰利獎創立於 1979 年，主要在表揚優質的影像作品，每年有來自世界各地超過萬件作品角逐競爭。