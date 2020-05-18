疫情過後吃在地食當季！台東必吃部落美食　推薦即抽好禮

▲今年台東十大票選活動第二彈「必吃十大部落美食」熱烈提名中。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

來到台東，想要「吃」得更接地氣？那絕對不能錯過台東部落美食！台東縣政府於【台東就醬玩 Amazing Taitung】Facebook粉絲專頁再推「台東必吃十大部落美食」票選，只要推薦你在台東喜愛的部落美食，除了可以讓你推薦的店家成為票選選項，還有機會抽好禮！

▲來到台東想要更接地氣，絕對不能錯過台東部落美食。

今年台東十大票選活動第二彈「必吃十大部落美食」，第一階段5／18到5／31邀請網友提名，只要台東十六鄉鎮在地部落美食店家皆可推薦；第二階段6／7到6／21進行公開投票，票選第一階段提名推薦之店家，票選結果將在六月底前於【台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處】粉絲專頁公告。第一階段只要完成店家提名，即有機會獲得台東紅寶石「洛神花茶」乙盒。邀請全台各地旅客一起提名投票，也歡迎台東鄉親推薦及在地店家主動提名！

台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳表示，台東十六鄉鎮市匯聚許多不同的原住民族群，不論海線或山線，皆各自發展其特色飲食文化，可以說是山珍海味俱足。在疫情過後，藉由這次部落美食活動，再次邀請大家來到台東一起「吃在地、食當季」！

搭配在四月底票選新出爐的台東十大必去咖啡店，陪你探索部落美食精彩風味！活動提名與票選結果公布、台東最新觀光相關資訊，請持續鎖定【台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處】官方Facebook；IG搜尋taitung_taiwan！

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