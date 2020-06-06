紙風車道具廠大火燒光 賴清德想起唐吉軻德這句話





▲賴清德替紙風車加油打氣。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

紙風車劇團、綠光劇團位於新北市八里區的布景道具工廠風之藝術工作室，6日凌晨發生火災，經過搶救後，500坪大倉庫已付之一炬，紙風車劇團今早發出聲明表示，將會「擦乾眼淚勇敢面對，努力達成跟孩子及觀眾們眼出的承諾！」副總統賴清德透過臉書引用唐吉軻德故事加油打氣。

賴清德表示，「謝謝紙風車帶給孩子們歡笑。即使一路上老天給唐吉軻德的挑戰不曾停歇過，但我相信唐吉軻德們是不會輕易放棄的！讓我們一起跟著唐吉軻德的冒險之路，繼續前行吧！」

紙風車劇團道具工廠風之藝術工作室發生火災，文化部長李永得表示，文化部將立即啟動文化藝術團體急難補助機制，全力支持及協助團隊因應緊急災害度過難關，根據損失最高可補助2000萬元。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】