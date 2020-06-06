香港爆7人群聚感染！疑是「廚房排氣扇播毒」：隨氣流攻入上層

▲香港爆發新冠肺炎本地群聚感染。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港爆發新冠肺炎本地群聚感染！沙田瀝源邨祿泉樓共有7人確診，當中4人都是住在該座12號單位。香港大學微生物學系講座教授袁國勇最新評估認為，嘉里物流貨倉包裝女工家中廚房的排氣扇，或成傳播病毒的途徑，病毒隨氣流上升攻入上層住戶。

據《香港01》報導，瀝源邨祿泉樓的感染源不明，截至5日已有7人確診。衞生防護中心5日繼績於祿泉樓收回深喉唾液樣本瓶，當中1352個樣本已完成檢測，除早前確診的個案外，其餘樣本均呈陰性反應，不過仍有5戶未能取得聯繫。

瀝源邨屬於舊式公屋設計，廚房、廁所都位於露臺，住戶會在露臺外牆窗戶裝上排氣扇。袁國勇表示，專家發現女工於廚房位置的外牆窗戶裝有強力排氣扇，當患者煮食時，暖空氣會被抽出及向上升，若有風吹向窗戶，就有機會令病毒經暖氣流飄到上層住戶，並流入1012及1112住戶造成感染。

至於8樓其他單位及710單位的住戶，他認為仍有機會是透過接觸公共設施而受到感染，包括信箱、大門門柄、電梯按鈕，排氣扇及公共設施2個風險因素同時存在。

據悉，沙田瀝源邨祿泉樓共有7人受感染，當中4人都是住在該座12號單位。當局早前估計，連環確診或與馬桶排管有關，緊急疏散全幢大廈住在10號及12號單位的居民，安排入住檢疫中心14天。

▼香港餐廳嚴守社交距離。（圖／路透）