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推特網軍散播陰謀論！10天轉發「新冠病毒中國造」6559次　背後組織曝

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▲▼川普在推特表示，有時稱新冠病毒為「中國病毒」。（圖／翻攝自推特）

▲川普在推特有時稱新冠病毒為「中國病毒」。（圖／翻攝自推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情遍及全球，關於病毒的起源備受爭議。近日澳洲研究院技術中心（Australia Institute's Centre for Responsible Technology）發佈研究報告，稱網路上有特定組織散播「新冠病毒中國造」陰謀論，而「支持川普」和「匿名者Q」社群媒體群發揮了協調作用。

▲推特。（圖／路透）

▲研究稱，有水軍散播「新冠病毒中國造」陰謀論。（示意圖／路透）

研究指出，他們對3月下旬推特上260萬條與新冠病毒有關的推文，以及10天內對這些推文的2550萬次轉發作了分析，發現有5752個推特賬戶以一致的方式，對新冠病毒相關內容轉發了6559次，且一致散播有關「新冠病毒是中國製造的生化武器」的陰謀論。

研究發現，10天內有882條原創推文與生化武器（Chinese bioweapon）陰謀論有關，這些推文被轉發18498次、點讚3783次、閱讀量約500萬次，另外還有一個互推假訊息的網路，其中2903個賬戶之間有4125個鏈接關聯，在這個網路中發現28個到30個組群，它們的標識都是「支持川普」、共和黨，或與支持川普的「匿名者Q」組織有關。

報告指出，無論是網路水軍精心策劃推廣的陰謀論，還是由外部人員的藉機利用，所要達到的輿論效果是一致的，就是讓謠言所推動的主題或話題被更廣泛的邊緣群體所接受，從而放大真實性。

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