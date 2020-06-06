美軍新舊艦共同航行　福特級甲板空間比尼米茲級大

▲福特級的首艘核動力航艦福特號在2017年開始服役。（圖／翻攝自US Navy）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國海軍核動力航艦福特號（USS Gerald R. Ford,CVN-78）與杜魯門號（USS Harry S. Truman）4日在大西洋上首次共同航行。福特號是海軍新型航母中的第一艘，杜魯門則是尼米茲級（Nimitz Class）核動力航空母艦10名成員中的第8艘。

根據《The Drive》報導，從美國海軍釋出的照片可以看出兩艘航艦總體配置與甲板布局的差異。福特號船尾如「機翼」的結構，增加了儲存空間，也提供較大的表面積來安裝防禦性武器。

▼可以清楚看到甲板布局與空間差異。（圖／翻攝自US Navy）

海軍表示，更大的飛行甲板面積可以幫助福特號執行1.25倍的任務。從海軍釋出的照片，只能看出福特級與尼米茲級的外部設計差異，內部的差異仍須待更多消息釋出。

美國海軍仍以尼米茲級核動力航空母艦的10名成員作為國防主力，而這艘福特級的首艘核動力航艦福特號已經在2017年開始服役，預計2058年以前建造10艘福特級航艦，取代尼米茲級航空母艦。

▼兩艦並列航行。（圖／翻攝自US Navy）