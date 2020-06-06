後疫情消費／陸行動支付撐「消費券經濟 」 中老年也玩一指神功

記者任以芳／北京報導

相較其他國家還在排隊領券，大陸推行消費券，搭配普遍的線上支付，連中老年人也玩一指消費，成為全世界特有經濟型態。但發券真的能挽救經濟嗎？《ETtoday新聞雲》訪問大陸知名經濟學者丁劍平，他表示「消費券確實能帶動短期消費，政府還是要協助低端人口就業，改善根本失業率才關鍵。」

▲大陸行動支付普遍，領消費券到實體店購物全靠手機搞定。（圖／記者任以芳攝）

行動支付「為消費券加分」



大陸隨著行動支付普及化，出門不帶現金已經是常態，支付寶和微信占據一半以上行動支付市場。根據《中國移動支付發展報告(2019)》，大陸行動支付男性用戶多於女性用戶，以中青年群體為主。

另外，消費薪水以及分布區域，大陸本科及以下學歷、月收入在3千到1萬元的用戶是行動支付主力，主要集中在華東、華北、華南等經濟發達區域和人口聚集地區。其中，北京在行動支付資訊化基礎指數排名第一，上海在行動支付商業消費指數排名第一。

▲大陸行動支付普遍，男性用戶多於女性用戶，以中青年群體為主。（圖／記者任以芳攝）

因此，「你今天領券了嗎？」也成為大陸網民近日問候語，不用排隊在家滑滑手機，就能搶到各式各樣消費券、折價券，線上採買支付一次搞定，這就是大陸特有消費寫照。比起其他國家還要排隊領券，大陸從發券到消費，全靠行動支付，簡化實際消費流程。

▲大陸發放消費券，搭配開放地攤商機，刺激夜經濟。（圖／記者任以芳攝）

亞洲國家「偏愛消費券」

疫情衝擊下，各國想辦法搶救經濟。美國發放實際現金，並非每個國家財政都能復負荷。歐盟國家推出各類補助、失業保險等措施。亞洲國家似乎偏愛發放消費券，第一可以快速拿到手，不用繁瑣的行政流程，花錢成效上可以立竿見影。

相較美國採取現金補貼，大陸發放虛擬數字消費券，搭配行動支付實現定向消費，在線下實體商店核銷，實際成效不錯。《ETtoday新聞雲》訪問北京市民，不少人表示虛擬消費券很方便，透過手機中查看附近商戶，更方便使用消費券。另外，大陸政府自五月底開放地攤經濟活動，帶動夜經濟復甦，大陸超過10%的小店，因為消費券刺激下營業時間延長6小時以上。

▲大陸學者認為，發放消費券短期有效，改善失業率才是關鍵。（圖／記者任以芳攝）

「改善失業率」才是根本

受到新冠疫情影響，加上經濟本身不景氣的疊加效應，大陸統計局二月份發佈報告，城鎮調查失業率為6.2%，為2015年以來的最高水準。31個大城市城鎮調查失業率為5.7%。

先前大陸各地服務、娛樂場所關閉，民眾居家隔離，導致線下消費需求停滯，不少中小型企業倒閉、裁員。就算大陸政府發放消費券，主要也是針對中小型服務業，能在短時間內快速回溫，卻是治標不治本辦法。

《ETtoday新聞雲》訪問大陸上海財經大學現代金融研究中心主任丁劍平，他表示「消費券確實能帶動短期消費，政府必須改善失業率，才是救經濟的關鍵。」目前，各行各業都在更新，許多底層人口失業找不到工作，急需政府輔導就業。從整個大環境來看，發放消費券也只是小部分幫助，失業人口不改善，經濟動能無法拉動，也成為大陸政府另一個頭疼問題。