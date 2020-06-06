湖北安全了？　北京宣布：武漢人員進京免14天隔離限制

▲北京調整對湖北（含武漢）人員的進京限制。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

隨新冠肺炎疫情趨緩，中國大陸北京市5日宣布，下調突發公衛事件應急響應等級，並調整相關防控策略，包括解除湖北（含武漢，中高風險地區除外）人員進京限制，湖北（含武漢）進京人員不再實行14天居家或集中觀察。

值得注意的是，在此之前，自新肺炎疫情爆發以來，儘管大陸各城市陸續解封、湖北武漢市也已於4月8日解除封城，讓人員可憑「健康碼」跨省移動，但面對無症狀感染者風險，位於「天子腳下」，又肩負舉辦「全國人大、政協兩會」任務的北京，近月以來仍持續對湖北及其他高風險地區人流，採取嚴格管制。因此，本次的防控策略調整，無異於釋放出一項積極訊號。

▲北京將逐步放寬疫情防控管制。圖為北京民眾出遊。（圖／路透社）

北京市政府副秘書長陳蓓表示，自6月6日0時起，北京市突發公共衛生事件應急響應級別由二級調至三級。她說，三級應急響應級別將持續一段時間，復工復產、復商復市、復學復遊、恢復正常生產生活秩序是一個有序動態的過程，防控策略及相關措施將分步推進並視情況動態調整完善。

為此，北京市衛健委一共發布十項「有序放寬」的防控措施，包括解除湖北（含武漢，中高風險地區除外）人員進京民航、鐵路購票和公路進京證限制。

接著，是對湖北（含武漢）進京人員不再實行14天居家或集中觀察，對正在居家或集中觀察人員解除觀察。武漢進京人員持核酸檢測陰性證明，不再進行二次核酸檢測；未持核酸檢測陰性證明進京的，須進行核酸檢測。

然後，北京還將對社區查驗、外賣、室內體育健身及文化娛樂場所、生活性服務業企業、境內團隊旅遊、風景區、圖書館和美術館、會藝展演活動、基礎教育與高等教育等領域，進行一定程度的放寬，包含各行各業有序復工、場所開放，以及保持社交距離的情況下，可不戴口罩等。

最後，北京還自疫情管制以來首次放寬，除中、高風險地區外，有序限流開放其他地區人員來京就醫。

▲武漢4月8日零時起解除封城。（圖／路透社）

據了解，在6月1日時，由於武漢市東西湖區達到連續14天無新增報告新冠肺炎確診病例標準，因此自2日零時起，調整為低風險地區，以致目前湖北全省所有縣（市、區），均已調整為疫情低風險地區。目前，中國大陸僅剩吉林市豐滿區，為疫情高風險地區。

根據大陸國家衛健委今日公布數據顯示，6月5日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3例，均為境外輸入病例（廣東3例），另新增無症狀感染者2例（境外輸入2例）。

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