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鐮刀男爬窗搶劫大吼「10天沒吃飯」！石碇隱居夫妻煮麵陪他…再塞3000元

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▲▼「10天沒吃飯」鐮刀匪深山搶劫：我要錢！隱居夫妻煮麵給他吃…再塞3000元。（圖／東森新聞）

▲「10天沒吃飯」鐮刀匪深山搶劫：我要錢！（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

新北市石碇區日前發生一起搶案，一對老夫妻隱居深山，突然遭遇一名男子持「大鐮刀」闖進屋內，自稱父母雙亡、養育病弟，欠債跑路躲到山林中，「已經10天沒吃飯」，要搶1000元，老夫妻聽了心酸，不僅煮麵給他吃，還多塞3000元，讓他當場沉默，留在屋內乖乖等待警方到場。

事發於4月4日下午3時許，警方獲報，有搶匪闖進石碇深山民宅搶劫，趕到場時，赫然發現搶匪還在屋內，且手上拿著一把大鐮刀，當場將人壓制逮捕，起出得手的1000元，行動不便的老夫妻在後驚訝不已，拄著拐杖緩慢前進，表示不想追究。

▲▼「10天沒吃飯」鐮刀匪深山搶劫：我要錢！隱居夫妻煮麵給他吃…再塞3000元。（圖／東森新聞）

▲▼「10天沒吃飯」鐮刀匪深山搶劫：我要錢！隱居夫妻煮麵給他吃…再塞3000元。（圖／東森新聞）

原來，前一刻，吳姓嫌犯手持60公分長的大鐮刀，從窗戶爬進廚房大喊「我要錢，我要跑路」、「給我1000元」，要求屋主老翁別靠近，只要給錢，因為他已經10天沒吃飯，肚子很餓，正在客廳看電視的老夫妻聽了心驚，妻子趕緊煮麵趁機報案。

吳姓嫌犯一邊吃麵一邊說，自己父母雙亡，沒有經濟來源，還要養生病的弟弟，欠下地下錢莊龐大債務，為了躲債跑到深山，肚子餓到受不了，在山裡亂繞，經過這條又窄又陡的山路後，發現了老夫妻居住的隱密住宅，動念拿起鐮刀行搶。

老夫妻聽了難過，反而多給3000元，要他好好振作，反而讓吳男沉默了，留在屋裡等警察。被逮後，吳男認罪，出庭時卻又翻供，聲稱是他要求老夫妻配合演戲報警的，檢察官依加重強盜罪起訴，後台北法院認定，他拿到錢以後沒有逃離，也沒有搜刮被害人財物，不符合強盜罪，改依強制罪判刑10個月，全案仍可上訴。

據了解，這對善心夫妻隱居石碇深山，丈夫退休前在電子公司上班，妻子則是家庭主婦，如今在祖傳土地蓋房子，平時都在山中養老，想看孫子時才會下山。

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