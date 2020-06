示威群眾搶劫影片曝光　最罕見球鞋被偷、KAWS公仔直接扛走

實習記者鄧光惟/綜合報導

美國警察執法過當,造成黑人男子喬治佛洛伊德(George Floyd)死亡,引起全球社會一片譁然,目前全美抗議活動越演越烈,大批示威者趁機搶劫,尤其以洛杉磯的Merlose大道與Fairfax大道損失最為慘重,像是Supreme、Flight Club、Round Two等知名店鋪均被洗劫一空,就連5Art Gallery裡收藏的KAWS Companion雕塑公仔也被搬光,場面相當混亂。

SUPEME SOLESTAGE AND OLD FLIGHTCLUB STORE ROBBED @HYPEBEAST @CBSLA @NBCLA @KTLA pic.twitter.com/sg2YZj0a5O

受到激烈抗議、遊行以及示威者的影響,全美近40個城市實施宵禁,過程中不僅記者、民眾遭到拘捕,就連許多商店都被示威者趁火打劫。其中,設立於Fairfax大道的Supreme門口被撬開;知名鞋店Flight Club裡的限量球鞋被洗劫一空,連罕見的Nike Air Mag也被偷,且各式鞋盒散落整條大道。

Merlose大道同樣慘重,復古商店Round Two門口杯盤狼藉,店內被清空;5Art Gallery收藏的KAWS Companion雕塑公仔則被示威者全數搬走,損失難以估計。

不僅洛杉磯,芝加哥密西根大道的Nike商店以及Adidas、Kith在紐約曼哈頓蘇活區的店鋪都被超過50名的示威者清空,只留下陳列道具與部分服飾。

而Nike針對事件,甚至將廣告金句「Just Do It」改成「Don't Do It」,表達反對種族歧視的立場,而長期的競爭對手Adidas還破天荒轉發,展現攜手努力、共度難關的態度。

Nike store on Michigan Ave smashed and completely looted pic.twitter.com/IRZc4FuDBO

The Adidas flagship store in #Manhattan’s SoHo neighborhood was attacked and looted. pic.twitter.com/9nnuCwNioI