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示威群眾搶劫影片曝光　最罕見球鞋被偷、KAWS公仔直接扛走

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實習記者鄧光惟／綜合報導

美國警察執法過當，造成黑人男子喬治佛洛伊德（George Floyd）死亡，引起全球社會一片譁然，目前全美抗議活動越演越烈，大批示威者趁機搶劫，尤其以洛杉磯的Merlose大道與Fairfax大道損失最為慘重，像是Supreme、Flight Club、Round Two等知名店鋪均被洗劫一空，就連5Art Gallery裡收藏的KAWS Companion雕塑公仔也被搬光，場面相當混亂。

受到激烈抗議、遊行以及示威者的影響，全美近40個城市實施宵禁，過程中不僅記者、民眾遭到拘捕，就連許多商店都被示威者趁火打劫。其中，設立於Fairfax大道的Supreme門口被撬開；知名鞋店Flight Club裡的限量球鞋被洗劫一空，連罕見的Nike Air Mag也被偷，且各式鞋盒散落整條大道。

Merlose大道同樣慘重，復古商店Round Two門口杯盤狼藉，店內被清空；5Art Gallery收藏的KAWS Companion雕塑公仔則被示威者全數搬走，損失難以估計。

不僅洛杉磯，芝加哥密西根大道的Nike商店以及Adidas、Kith在紐約曼哈頓蘇活區的店鋪都被超過50名的示威者清空，只留下陳列道具與部分服飾。

而Nike針對事件，甚至將廣告金句「Just Do It」改成「Don't Do It」，表達反對種族歧視的立場，而長期的競爭對手Adidas還破天荒轉發，展現攜手努力、共度難關的態度。

此外，位於波特蘭市的購物中心「先鋒廣場」同樣有偷竊情況發生，眾多示威者進入後大肆破壞，並闖入Louis Vuitton（LV）、Apple專賣店搶奪奢侈包款與iPhone手機，也讓提供給人民逛接的購物中心變了樣。

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