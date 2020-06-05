　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

開店平台振興補助新店家　開店費用減免、12個月不收成交費

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

PChome商店街開店補助（圖／PChome商店街提供）

▲PChome商店街即日起推出「商店街振興0%補助專案」。（圖／PChome商店街提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情後拼振興，政府推出「振興三倍券」將於7月中上路，盼刺激國內消費市場，幫店家經濟拉一把，開店平台也加入助陣，提供新進駐店家開店減免優惠、前12個月交易0%成交費等讓利補助，希望帶來新一波銷售動能。

PChome商店街營運長黃淑琳指出，商店街在輔導全台中小企業e化轉型分析中發現，有7成以上的實體店紛紛想轉入網路多開一間店，增加通路和拓展客群，但網路開店的經營養成至少需3～6個月，從商品上架優化、行銷促購、接單營運等細節經營與know-how都需要時間和協助。

目前PChome商店街有超過12萬店進駐，為協助實體店與中小企業振興與轉型，即日起開放店家申請「商店街振興0%補助專案」，主打開店方案費用未稅20,000元，補助可刷卡12期分期0利率，等於月繳只需1667元，並補助12個月0%免抽成，以單月營業額20萬元，成交手續費5%來算，店家每月可省下1萬元，而一整年最高享12萬元補助，申請後2個小時即刻開店做生意。

為協助台灣中小企業挺過疫情衝擊，Yahoo奇摩超級商城也推出「網路名店速成開店優惠專案」與「防疫振興優惠方案」，提供新駐店家開店費用減免優惠，其中「防疫振興優惠方案」2年開店優惠價18,800元，平均一天只需26元即可立即開啟電商生意，並提供線上免費課程與專業顧問諮詢。

ET快訊
學生族福音！交通部拍板：「19歲以下」暑假免費玩22家遊樂園
又有免運了！foodpanda「6月天天免外送費」　輸6字優
罷韓投票要帶傘！西南風影響　高雄「6/6整天都可能下雨」
快訊／撞警畫面曝！台中男闖紅燈竟拒檢猛撞　警「噴飛1M」腿骨
快訊／生田斗真爆閃婚！秘戀女星5年修成正果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

暴雨淋成落湯雞客人臉超臭！美容師暖心舉動神逆轉

開店平台振興補助新店家　開店費用減免、12個月不收成交費

吃冰瘋「加熱」！50秒變雪泥　新創微波冰再掀嚐鮮潮

精選旅館住第2晚0元、國內訂房5折起　電商強攻國旅市場

松本清「店鋪達成」感謝祭開跑，連續3天不限金額再9折

第二批來了！愛買開賣「兒童+成人」盒裝口罩　1片只要5元販售時間曝光

6折買到ALEXANDER WANG防水鞋！微風特賣今開跑再送7千元禮券

今下午3時起網購開搶第2波中衛口罩　他牌兒童口罩上架千盒限量賣

集點換購玻璃保鮮盒連環自爆⋯民眾見血籲下架　業者：使用過也可以退

躲酒靠這招！職場社畜必備「無酒精飲料」　開會、下午茶隨時都能Free一下

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

暴雨淋成落湯雞客人臉超臭！美容師暖心舉動神逆轉

開店平台振興補助新店家　開店費用減免、12個月不收成交費

吃冰瘋「加熱」！50秒變雪泥　新創微波冰再掀嚐鮮潮

精選旅館住第2晚0元、國內訂房5折起　電商強攻國旅市場

松本清「店鋪達成」感謝祭開跑，連續3天不限金額再9折

第二批來了！愛買開賣「兒童+成人」盒裝口罩　1片只要5元販售時間曝光

6折買到ALEXANDER WANG防水鞋！微風特賣今開跑再送7千元禮券

今下午3時起網購開搶第2波中衛口罩　他牌兒童口罩上架千盒限量賣

集點換購玻璃保鮮盒連環自爆⋯民眾見血籲下架　業者：使用過也可以退

躲酒靠這招！職場社畜必備「無酒精飲料」　開會、下午茶隨時都能Free一下

小8獻出第一次「高難度旋轉之吻」　拍完吐槽：現實根本不會！

送一間房子給你！　貓咪散步回家「叼整串鑰匙」驚呆奴才

「皇上」霍建華甜探班老婆林心如　女兒童言媽媽工作是賣房子

中職／陳俊秀連3場未先發　滑壘髖關節不適

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

張小月華麗轉身　笑談未來動向：謝謝外界給我很多「好工作」

國民ETF成分股調整出爐！0050新增緯穎、踢除寶成

暴雨淋成落湯雞客人臉超臭！美容師暖心舉動神逆轉

國中妹為養男友賣身…被逼「試車」完才能上工！首腦曝：每月下海至少10次

國民黨做好失去高雄準備　罷韓成功進入補選「派誰出來都會輸」

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

消費熱門新聞

網購第二波中衛口罩6/5開賣　「麥迪康」也參戰

集點換購玻璃保鮮盒連環自爆

今下午開搶第2波中衛口罩　他牌兒童口罩限量賣

1片5元！愛買第二批口罩「兒童+成人」都有

他秀發票曝中衛口罩「年前價格」！網嘆：差好多

網購公布第二波口罩開賣時間

6/7大解封！好市多維持1卡2人入場

全聯口罩組一片4元！民眾想單買

CoCo百香雙響炮、蜜香檸凍限時優惠

好市多開賣中衛彩色口罩！一上架就完售

輕鬆動健康吃　女孩的夏日救星

熱炸！7-11獨賣瑞穗鮮乳雪糕消暑

康是美今起開放100萬片醫療口罩預購

網購中衛口罩10分鐘內賣光　還有4平台可以搶

更多熱門

相關新聞

金融業砸30億力挺振興！60萬員工在國內旅遊、教育訓練

金融業砸30億力挺振興！60萬員工在國內旅遊、教育訓練

在後疫情時期，政府積極推動經濟振興方案，金融業也紛紛力挺國旅，促進國內觀光消費。金管會主委黃天牧今（4）日表示，初步了解目前各金融機構規劃下半年員工國內活動，預計投入30.32億元，提供約60萬名金融機構從業人員。

三倍券這一點大勝消費券！政院官員：有「馬英九心魔」的是國民黨

三倍券這一點大勝消費券！政院官員：有「馬英九心魔」的是國民黨

黨政高層5分析反擊藍營：蔡英文當年「超前部署」斷言消費券會失敗

黨政高層5分析反擊藍營：蔡英文當年「超前部署」斷言消費券會失敗

幕後／三倍券禁電商沒轉彎！3大類「白名單」消費者一看就懂

幕後／三倍券禁電商沒轉彎！3大類「白名單」消費者一看就懂

他轟三倍券「掏1千非必要消費」：真的騙肖

他轟三倍券「掏1千非必要消費」：真的騙肖

關鍵字：

振興開店平台網路開店PChome商店街Yahoo奇摩超級商城

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面