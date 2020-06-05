開店平台振興補助新店家　開店費用減免、12個月不收成交費

▲PChome商店街即日起推出「商店街振興0%補助專案」。（圖／PChome商店街提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情後拼振興，政府推出「振興三倍券」將於7月中上路，盼刺激國內消費市場，幫店家經濟拉一把，開店平台也加入助陣，提供新進駐店家開店減免優惠、前12個月交易0%成交費等讓利補助，希望帶來新一波銷售動能。

PChome商店街營運長黃淑琳指出，商店街在輔導全台中小企業e化轉型分析中發現，有7成以上的實體店紛紛想轉入網路多開一間店，增加通路和拓展客群，但網路開店的經營養成至少需3～6個月，從商品上架優化、行銷促購、接單營運等細節經營與know-how都需要時間和協助。

目前PChome商店街有超過12萬店進駐，為協助實體店與中小企業振興與轉型，即日起開放店家申請「商店街振興0%補助專案」，主打開店方案費用未稅20,000元，補助可刷卡12期分期0利率，等於月繳只需1667元，並補助12個月0%免抽成，以單月營業額20萬元，成交手續費5%來算，店家每月可省下1萬元，而一整年最高享12萬元補助，申請後2個小時即刻開店做生意。

為協助台灣中小企業挺過疫情衝擊，Yahoo奇摩超級商城也推出「網路名店速成開店優惠專案」與「防疫振興優惠方案」，提供新駐店家開店費用減免優惠，其中「防疫振興優惠方案」2年開店優惠價18,800元，平均一天只需26元即可立即開啟電商生意，並提供線上免費課程與專業顧問諮詢。