騎士注意！台北港大車滲漏「超滑淤泥鋪滿地」　網怒批：真的會害死人

▲善心駕駛拍下照片提醒騎士要小心地上大車滲漏的砂土淤泥。（圖／翻攝自職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）



記者陳豐德／新北報導

新北市八里區台64快速道路與臨港大道口附近，5日一早在橋面上發生砂石滲漏的情形，善心的駕駛發現後趕緊拍下照片PO網，提醒「台北港騎重機請注意！」擔心騎士行經該處時一不小心就打滑犁田，轄區警方獲報後隨即到場處理，後續將進一步調閱路口監視器，對滲漏的車輛開罰。

警方獲報到場時，發現因天候過於炎熱致原本潮濕的砂石已被烘乾，經風勢的幫忙，現場狀況已無影響行車安全，由於現場實地管轄為台北港的港務警察，後續將由港警進一步追查滲漏車輛下落。

依照《道路交通管理處罰條例》第30條，汽車裝載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者，可對駕駛處3千元至9千元的罰鍰；如果因此致人受傷，則吊扣駕照一年，致人重傷或死亡者則會直接吊銷駕照，警方也呼籲職業駕駛上路前應先徹底巡視車況及網蓋，以免滲漏受罰。

職業駕駛們看到照片後也留言說「唉！又弄臭了」、「警察出來洗地了...」、「經常有的事」、「開大車了還不會觀前顧後」、「曾出隧道看到如圖中地上一整大片淤泥，閃都閃不掉，直接雷殘滑超遠」、「真的會害死人」。

▼八里派出所到場支援時發現潮濕的砂石已經被烘乾，已無持續影響行車安全。（圖／記者陳豐德翻攝）



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