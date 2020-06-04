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SBL球星酒駕！喝4瓶啤酒騎車...「以為酒退」迴轉道被攔查　酒測值0.62

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▲▼侯友宜到現場視察酒測狀況。（圖／新北市政府提供）

▲SBL球星邱金龍，在29日晚上飲酒後，在30日凌晨返家遭警方查獲酒駕。（示意圖／非本案當事人）

記者邱中岳／台北報導

北市警方在5月底，於新生北路一段執行臨檢時，發現1名男子騎車形跡詭異，將人攔查之後發現發出濃厚酒味，最後酒測值高達0.62，最後將人移送法辦，但沒想到該男子竟是SBL現役球員，先前效力於金門酒廠。

警方指出，28歲的SBL球星，在5月29日晚上於中山區條通的居酒屋，與朋友餐敘時喝了4瓶啤酒，但卻冒險酒駕騎車，行經新生北路一段時，在高架橋下迴轉道遭警方攔下，警方發現邱有濃厚酒味，酒測值高達0.62。

▲金酒蘇奕晉、邱金龍。（圖／記者魏立信攝）

▲金酒邱金龍（右者）驚傳酒駕。（資料圖／ETtoday記者攝）

警方表示，當時在迴轉道執行勤務，但沒想到卻發現邱男騎車看到臨檢站，在前方不遠處做出閃躲動作，讓警方起疑將人攔下，最後依照公共危險罪嫌將人送辦，並指出，邱男全程態度相當配合，但自稱服務業，也沒有認出對方竟是球星。

據悉，邱金龍到案後指出，當天晚上想說喝完酒後，在居酒屋待了4個小時，以為酒精已經退了，所以才騎車回家，沒想卻被警方當場逮獲酒駕。

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