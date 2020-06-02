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關山警攜手林務局「口袋戰術」　逮到法院通緝山老鼠

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▲▼ 林務局與警方運用「口袋戰術」順利逮到法院通緝山老鼠！並查獲為660公克(約17.6台兩)，市價約新台幣5萬元的牛樟菇。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 林務局與警方運用「口袋戰術」順利逮到法院通緝山老鼠！並查獲為660公克(約17.6台兩)，市價約新台幣5萬元的牛樟菇。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣關山警分局於日前執行為期3天的山域治安訪查，正好與林務局關山工作站5天4夜的深山勤務同時舉行，運用「口袋戰術」在第2天就傳出捷報，順利逮捕竊取森林副產物牛樟菇的山老鼠，經查渠又遭法院通緝，可謂「槓上開花」！警、林透過實赴山區勤務，防制不法案件的發生。

▲▼ 林務局與警方運用「口袋戰術」順利逮到法院通緝山老鼠！並查獲為660公克(約17.6台兩)，市價約新台幣5萬元的牛樟菇。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

關山警分局表示，此次能順利逮捕該名通緝犯，感謝經驗豐富的林務局深山特遣隊員，在發現山區泥地上有「新鮮」腳印，研判有不明人士出入，為避免追捕發生意外，隊員立即通報正在周邊山區執勤山域治安訪查員警，林務局人員在後面追趕，員警在山區出口守候，雙方上下夾攻，「口袋戰術」奏效！該名犯嫌準備騎機車逃離時，遭員警上前盤查，但該名犯嫌卻謊報假身分，仍遭員警以人臉辨識系統戳破，且查出他已遭法院發布通緝，且員警觸碰到他的外套時發現他神色緊張，搜查後發現內裡夾層發現2包已分級包裝的牛樟菇，經林務局人員秤重為660公克(約17.6台兩)，市價約新台幣5萬元左右，警詢後全案移送台東地方檢察署依法偵辦。

▲▼ 林務局與警方運用「口袋戰術」順利逮到法院通緝山老鼠！並查獲為660公克(約17.6台兩)，市價約新台幣5萬元的牛樟菇。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

關山警分局長潘仕能表示，分局與林務局關山工作站，一直都是夥伴關係，且都有著絕佳的合作默契，近期在警察同仁與林務局關山工作站配合的積極努力下，已破獲多起人贓俱獲的森林副產物竊盜案，有效遏止不法事件發生。

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