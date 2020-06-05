　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

迎接5G輕薄設計　工研院攜手廣達開發「多天線筆電」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲迎接5G輕薄設計　工研院攜手廣達開發「多天線筆電」。（圖／工研院提供）

▲工研院攜手廣達開發出「超薄多天線高屏占比窄邊框筆電」。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（5）日發表全球首創的「積層式3D線路技術」，並已導入全球筆記型電腦設計製造大廠廣達電腦，運用在玻璃、陶瓷、金屬等多材質上製作立體多層、線寬僅15μm（微米）的電路，有助3C產品達到5G高速率的要求。

工研院表示，輕薄化3C產品需塞入更多天線和電子零組件，因此工研院與廣達開發「超薄多天線高屏占比窄邊框筆電」，將筆電屏占比（Screen-to-body Ratio）提高至90%、提高傳輸速度達1Gbps以上，預估每年將帶動產值達千億元，有益催化5G發展，協助台灣產業進軍國際。

▲迎接5G輕薄設計　工研院攜手廣達開發「多天線筆電」。（圖／工研院提供）

▲工研院發表全球首創的「積層式3D線路技術」。（圖／工研院提供）

依據研究機構Yole報告顯示，由於5G商機，全球手機射頻和天線組件市場產值將從2017年150億美元攀升到2023年350億美元，因應5G時代的來臨，刺激天線和電路板需求走旺，同時未來天線和電路板必須導入更高頻高速和低訊號損失的設計，才能滿足5G終端應用高速率、低延遲的需求。
 
工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，工研院研發全球首創的「積層式3D線路技術」具備三大特色，包括細線寬、立體多層、多材質應用，像是電路線寬僅15μm，能在3D曲面製作立體多層電路，解決機殼背蓋內的電路布局面積不夠的問題，還能在玻璃、陶瓷、金屬等材質製作電路，改善過往僅能在塑膠材質製作的窘境。

▲迎接5G輕薄設計　工研院攜手廣達開發「多天線筆電」。（圖／工研院提供）

▲「積層式3D線路技術」能在3D曲面製作立體多層電路。（圖／工研院提供）
 
廣達電腦研發中心副總經理許家榮表示，為了讓多天線應用在全金屬且高屏占比的筆電，廣達透過天線技術，結合材料與製程技術，共同開發全球首創的結合金屬機殼的5G多天線通訊系統，可運用在筆電與平板等產品，讓產品能在滿足消費者對於金屬質感外觀與窄邊框全螢幕要求。
 
工研院研發的「積層式3D線路技術」，透過創新的材料配方和製程，將電路線寬變細，能在多種材質製作立體多層電路，大幅縮小天線面積逾60%，讓3C產品容納更多天線，像以前筆電只能放2隻天線，但工研院與廣達合作的筆電，內部可放12隻天線，可助筆電實現多天線、高速率的需求。

▲迎接5G輕薄設計　工研院攜手廣達開發「多天線筆電」。（圖／工研院提供）

▲「積層式3D線路技術」可製作出線寬僅15μm的電路，符合5G產品輕薄的需求。（圖／工研院提供）
 
工研院強調，未來將與國際品牌廠、系統廠、零組件廠合作，導入「積層式3D線路技術」至3C天線、連接器、傳輸線、汽車電子、工業感測器等應用領域，並進行產研合作，結合國內機械、材料、資通等跨領域，促成「積層式雷射誘發3D天線製程與設備聯盟」成軍。

此外，由工研院、廣達、宏葉新技、連展、霖昱、盛聚等成立的「Gbps高屏占比高速傳輸終端裝置」聯盟，建立臺灣B4G/5G高頻通訊產業鏈，率先發展B4G/5G高速傳輸終端產品，可望為台灣廠商在5G市場搶得先機，發展次世代高屏占比高速傳輸筆電，每年可望帶動產業創造千億元商機。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

ET快訊
邀女大生陪睡抵房租！色房東挨告　妻護丈夫發聲：有性幻想又怎樣
前女團偶像當媽解放拍「大尺度寫真集」！花7年圓夢狂撈千萬
遭暴力男友強押登記結婚…嫩妹「一招脫身」！證人還原當天狀況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

除了世界環境日限定徽章可以拿之外 Apple Watch這2個app也超實用

新加坡推新冠肺炎追蹤功能　但這次不裝在手機上

迎接5G輕薄設計　工研院攜手廣達開發「多天線筆電」

這款App讓你手機化身夜視鏡！　可應用的手機名單在這裡

FB提高各國營媒體資訊透明度　陸央視、新華香港皆已被註記

前蘋果工程師建立監工系統　助企業遠端排除故障

iPhone 12遲到成定局？　供應商博通CEO一句話曝玄機

「小米夏日祭」11日開跑　優惠品項由米粉決定

iPhone 13傳將「剪瀏海」！機身模型曝光透端倪

付費會員才有保障！　Zoom不提供免費用戶「端到端加密」功能

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

除了世界環境日限定徽章可以拿之外 Apple Watch這2個app也超實用

新加坡推新冠肺炎追蹤功能　但這次不裝在手機上

迎接5G輕薄設計　工研院攜手廣達開發「多天線筆電」

這款App讓你手機化身夜視鏡！　可應用的手機名單在這裡

FB提高各國營媒體資訊透明度　陸央視、新華香港皆已被註記

前蘋果工程師建立監工系統　助企業遠端排除故障

iPhone 12遲到成定局？　供應商博通CEO一句話曝玄機

「小米夏日祭」11日開跑　優惠品項由米粉決定

iPhone 13傳將「剪瀏海」！機身模型曝光透端倪

付費會員才有保障！　Zoom不提供免費用戶「端到端加密」功能

開店平台振興補助新店家　開店費用減免、12個月不收成交費

法國國慶罕見取消閱兵！　改舉行慶典儀式向醫護致敬

除了世界環境日限定徽章可以拿之外 Apple Watch這2個app也超實用

承翰爸吐血驟逝！醫驚曝：醫學上很少見　「關鍵原因」機率增高

賈靜雯成DIOR台灣首位彩妝大使　發光蘋果肌都這樣做

CBA／北京首鋼復賽總教練出狀況？　雅尼斯可能不續約

新加坡擬研發「可攜式病毒追蹤器」　若成功將發給全國570萬人民

張立昂看淋浴戲嚇壞：鏡位拍太低了！　宋芸樺心動羞喊「從未有的感覺」

《秘密森林2》8月開播！讀劇本現場曝光　實力派演員助陣

穿5千元防曬褲！單車哥「巨無霸布丁雪糕get」　網秒生火：效果太驚人

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

3C家電熱門新聞

美暴動洗劫Apple門市也沒用　搶來的iPhone開機全變磚

iPhone 13傳將「剪瀏海」！機身模型曝光透端倪

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

Xperia 1 II售價35,990元、6/20正式在台上市

iPhone 12遲到成定局？　供應商博通CEO一句話曝玄機

「小米夏日祭」11日開跑

iOS 14支援硬體列表曝光！　iPhone 6S有望再戰一年

iPhone 12模型曝光！SIM卡槽移至左側音量鍵下方

這款App讓你手機化身夜視鏡！　可應用的手機名單在這裡

分析師向蘋果提建議　科技媒體記者「滿頭問號」

一招秒封存、丟棄FB舊貼文

前蘋果工程師建立監工系統　助企業遠端排除故障

13吋MacBook Pro過NCC認證

ARMY們注意！三星將與BTS合作推出Galaxy S20+特別版

更多熱門

相關新聞

結合5G　交大與廣達成立聯合AI研究中心

結合5G　交大與廣達成立聯合AI研究中心

5G通訊服務即將進入商用階段，為呼應台灣人工智慧產業發展策略，國立交通大學與廣達電腦成立「廣達-交大聯合AI研究中心」，4日舉辦中心揭牌儀式，未來將共同投入智慧醫療、智慧農業與智慧運輸等應用，強化雙方在科技研究、工程研發與設計生產的能量，共同優化產學生態，推動實質成果應用。

台灣挖角國際半導體三大產業來台落地　行政院最新說明

台灣挖角國際半導體三大產業來台落地　行政院最新說明

彭博：台擬砸100億吸引海外晶片廠

彭博：台擬砸100億吸引海外晶片廠

加拿大2大電信結盟諾基亞蓋5G網...斷開華為

加拿大2大電信結盟諾基亞蓋5G網...斷開華為

拚5G開台　中華電取5G特許執照、遠傳獲系統審驗合格函

拚5G開台　中華電取5G特許執照、遠傳獲系統審驗合格函

關鍵字：

5G工研院廣達多天線筆電

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

散發老人味？ 洗澡這2處別忘記搓

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面