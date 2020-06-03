五峰知名營地雨棚木屋突倒塌　她下半身埋木堆…脊椎粉碎性骨折

記者陳凱力／新竹報導

有露友在臉書社團爆料位於新竹縣一處露營區傳出倒塌壓傷人的意外，木頭跟鐵皮搭成的雨棚突然倒塌，一名35歲的女性露友與跟一名女童遭到壓傷，女性露友被壓在倒塌的木架下無法動彈，經送醫後發現脊椎粉碎性骨折，目前營地業者尚未對外回應，而傷者已提出告訴。

▲五峰鄉的鳥嘴山露營區傳出雨棚木屋倒塌意外。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



5月29日晚間，位於新竹縣五峰鄉的鳥嘴山露營區發生棚架倒塌，一層樓高的雨棚木屋突然倒下，屋頂整個坍塌，當時正好有一名35歲的女性帶著女兒前往棚下拿東西，女性露友被壓個正著，下半身無法動彈，經緊急送醫竹東榮總診斷為脊椎粉碎性骨折再緊急轉院治療。

記者3日再度回到案發現場，不過並未聯絡上業者，電話也沒通，無法取得業者回應，據了解不過傷者已經提出告訴。而這個位於五峰鄉海拔1300公尺的鳥嘴山露營區在露營界小有名氣，GOOGLE評論中也有百餘則評價，拿下平均4顆星的好評，不過，也有少數露認為該營區價格雖然低廉但設備過於老舊，有待加強。

據交通部觀光局露營區查詢專區網頁顯示，新竹縣內合法的露營區只有南園清心園林休閒農場、峨眉營地、新豐小叮噹科學遊樂區、橫山萬瑞森林樂園，而此次出意外的鳥嘴山並未在合法名單內。

▲▼一名女性露友遭壓傷，造成脊椎粉碎性骨折。



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