近距離體驗電商直播　30台青齊點讚：為創業帶來新機遇

▲活動現場 。（圖／主辦方提供）

記者蔡儀潔／台北-杭州連線報導

大陸近幾年電商發展迅速，浙江杭州日前舉辦了首屆台灣青年電商直播體驗營活動，來自各行各業的30名台青參與交流體驗。當中不少人認為，直播電商的發展，將給要來大陸創業就業的台青，以及正在轉型升級的台企帶來新機遇。

首屆台灣青年電商直播體驗營活動5月31日在杭州舉辦，安排了實操理論、案例分析、直播觀摩、複盤推演等環節。來現場講解的有知名的直播學院創始人、杭州青年創業達人及抖音編導運營負責人等，他們系統講解了電商直播實務操作，並帶領台青進行直播現場觀摩。

▲大陸電商發展迅速。（示意圖／CFP）

在近距離感受網路直播運營和其在浙江的發展後，不少台灣青年認為，直播電商的發展，將給要來大陸創業就業的台灣青年，以及正在轉型升級的台灣企業帶來新的機遇。

來大陸創業超過10年的杭州台商協會常務理事、百欣商業地產總經理竇永平對電商直播行業的興起感觸頗深，「杭州乃至浙江逐漸成為一個互聯網創業、電商創業、網紅經濟創業的重要地區，就我從事的房地產行業來講，近年來在杭州的一些重點寫字樓當中，網紅電商機構的租賃、購買比例明顯增多，這對於台灣青年來大陸創新創業帶來了新一波的機遇。」

在浙江諸暨創辦襪業公司的台灣青年陳慶余則希望，自己的企業能夠借力直播經濟熱潮進一步打開市場，「我們現在也想尋找契機來和大陸的直播機構合作，希望他們能夠為我們的產品更好地拓寬市場，找到目標客戶，推動我們經營模式的轉型升級。」

活動期間，不少在浙江創業就業的台灣青年還與杭州直播機構進行了專案合作洽談。