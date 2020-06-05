花蓮水稻不稔實吉安也淪陷！繼4鄉鎮之後被列災害救助

▲花蓮吉安鄉繼壽豐鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉後也獲農委會列為救助鄕鎮。（圖／花蓮縣政府提供，資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農委會公告「0413低溫水稻不稔實災害」救助鄉鎮，花蓮吉安鄉繼壽豐鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉後，4日也獲農委會列為救助鄕鎮。

花蓮縣政府農業處表示，農業處今天傍晚收到農委會新增吉安鄉救助的公文，本次公告資訊，吉安鄉救助項目為「稻米」，救助額度為每公頃新台幣1萬8,000元。救助對象應符合下列規定：

一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農、林、漁、牧生產之自然人）。

二、辦理救助項目損失率達20%以上者，依救助額度予以救助；未達20%者不予救助。

三、短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

農業處指出，「吉安鄉」水稻不稔實災情，經縣府於6月1日組成勘災小組，會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署、吉安鄉公所等相關單位前往現勘確認災情。

農委會公告，吉安鄉受理申報期間自6月5日起至6月15日止，共計11日（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日）。請符合申請資格之農友儘速前往辦理。4日除了吉安鄉獲得公告救助之外，縣府也另外前往鳳林鎮協助現場勘災，將儘速函報農委會爭取公告救助。

花蓮縣政府表示，近年來因天候的異常，常造成農業災害，其他地區農友如有發現相關農業災害情形時，請儘速前往公所通報，以利辦理後續的救助程序。

花蓮縣政府再次呼籲，三個鄉鎮（壽豐、玉里及卓溪）的受理日期時間為本年5月27日（三）起至6月5日（五）下班時間、富里鄉受理日期為5月30日（六）至6月8日（一）止［依各鄉鎮公巿所下班時間而異］，共計10天。農友請儘速前往各所在地公所申請農業天然災害救助，逾期將不予受理。

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