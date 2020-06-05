集點換購玻璃保鮮盒連環自爆⋯民眾見血籲下架　全聯：使用過也可以退

▲全聯玻璃碗傳出自爆事件。（圖／翻攝自《爆料公社》）



記者陳涵茵／綜合報導

全聯換購的玻璃保鮮盒傳出自爆事件，過去集點加購商品總是熱銷，加購玻璃保鮮盒近日卻頻傳傷人事件，多位網友在臉書社團《我愛全聯好物老實說》、《爆料公社》中張貼慘狀，甚至有民眾割傷見血，對此，全聯則回應將無條件提供退貨服務。

有網友在《爆料公社》轉發貼文表示：「已有上百個網友的玻璃保鮮盒無故自爆破裂⋯更有民眾割傷就醫縫合傷口！客服專線已被打爆，許多消費者求助無門。」呼籲全聯出面回收所有問題瑕疵產品。

▲網友張貼玻璃碗慘狀。（圖／翻攝自《爆料公社》）



對此，全聯則回應此商品在出貨前皆經過檢驗，但在運送中可能難免會出現較細微的裂痕或者損壞，若有溫差或者一些特殊使用方式，可能會造成保鮮盒破裂等問題，為避免消費者疑慮，不論商品是否使用過，我們皆會協助消費者退換貨。

▲全聯最新公告。（圖／翻攝自全聯官網）



＊全聯公告全文如下：

親愛的顧客您好，傑米奧利佛保鮮盒470ML、800ML、1550ML、2700ML商品之外觀、融出物、耐冷、耐熱及耐溫差,皆通過intertek、SGS等國際第三方公正單位檢測合格,符合台灣及歐盟相關安全法規。在正常使用下，品質無虞請安心使用。玻璃製品屬易碎品，受運送、使用等外力影響可能造成破損。

如您仍有使用上之疑慮，可携帶商品及購買發票或福利卡（實體卡／PXPAY），至原購買門市辦理退貨，或可致電活動客服中心洽詢，本公司將由專人協助處理。