兇手抓到了！彰化農場小雞慘被活吞　2公尺長大南蛇「落網」

▲農場遭南蛇闖入要偷吃雞隻。（圖／農場蕭姓主人提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化社頭鄉1處休閒農場，從5月底至今已經多次遭蛇闖入，農場裡的雞隻看到蛇驚恐萬分，有嚇死的、甚至還有整隻完整的小雞被蛇從嘴裡吐出，死狀相當悽慘，農場夫妻隨即買來捕蛇網，沒想到當天深夜就有條長2公尺大南蛇上鉤，昨日再捕獲一條肥滋滋的臭青母。

最近彰化地區時常聽聞民宅有蛇闖入，蛇的種類也越來越多，讓消防局委外的捕蛇大隊忙翻天，彰化的另一處農場就曾經創下一天抓5條蛇的記錄。

▲用2根捕蛇夾才將南蛇抓住。（圖／農場蕭姓主人提供）

裝了捕蛇網後，當天深夜南蛇就進來要吃雞，但是整個身體被網纏住，蕭妻一大早去餵食雞隻遠遠看到，還奇怪怎麼網子綁一條大繩索，走近一瞧竟是條蛇，趕緊叫丈夫過去看，他趕緊拿出捕蛇夾，沒想到這條蛇扭動的力道幾乎將壯漢扳倒，費了好大一番功夫才將南蛇夾緊，也通報消防隊前來捕抓帶走。

蕭姓主人在臉書po文寫下「最近天氣炎熱，蛇也頻頻躁動起來了，5月25日才捕獲一條大南蛇了。昨天捕蛇網再度擒獲一條大臭青母，聽說臭青母都是出雙入對的，也就是說可能還有一條臭青母，瞬間感到頭皮發麻，希望牠還是不要來的好」。

▲農場昨天再遭臭青母闖入偷吃雞隻。（圖／農場蕭姓主人提供）

農場蕭姓主人說，在社頭開農場已經有4年了，但從今年開始，蛇特別多，尤其這連續幾個月以來，都為了「蛇」睡不安穩，從年初的小草蛇到最近特別肥大的南蛇跟臭青母，隔壁前幾日還被闖入1尾眼鏡蛇，真的會嚇死人，不知是否跟氣候急遽變化有差。

蕭姓主人也說，為了防蛇闖入，還在家中養了2隻叫聲很恰的貴賓狗，也有朋友建議不如買捕蛇籠，但是籠裡要放一隻像雞隻的活體引誘，兩夫妻一聽「還是算了」，花個170元買捕蛇網的功用也不賴。

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