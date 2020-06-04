貪食蛇「吃烏蛋」引爆電桿開關　彰化2526戶大停電...牠身體炸裂陳屍樹叢

▲臭青母蛇誤觸電桿開關引發爆炸大停電。（圖／台電提供）

記者唐詠絮／彰化報導

無風無雨好天氣也會停電！彰化埔鹽鄉彰水路沿線3日晚間7點左右「碰、碰」的爆炸聲響，接著員鹿路、光明路有2565戶大停電，鄉長許文萍也趕緊在臉書提醒鄉民，目前已經通報台電查詢原因搶修中，未復電前請大家多注意安全，台電彰化營業處據報後前往，這才發現跳電真正的兇手竟是一尾綠色的臭青母蛇。

▲臭青母蛇誤觸電桿開關引發爆炸大停電。（圖／台電提供）

許文萍也說，停電的時間剛好有社區村民在上課，聽到劇烈爆炸聲響，接著停電大家都跑出來看，到底是發生甚麼事，沒想到蛇碰觸到開關，也使得大家議論紛紛。有鄉民質疑，最近已經發生3起眼鏡蛇跑進民宅內，有可能是東螺溪口被放生蛇類有關，因此也呼籲民眾要多加小心。

▲臭青母蛇誤觸電桿開關引發爆炸大停電。（圖／台電提供）

台電彰化營業處經理楊玉菁也說，這尾蛇被發現時已經被電死掉落在一旁的樹叢內．有可能是要偷吃鳥蛋，不慎碰觸電而亡，未來會請工作人員加強線路巡視，並將裸露的開關更換為被覆化開關，並請民眾平時若發現蛇類較易出沒地區或電桿有鳥類築巢情形（引起蛇覓食）、或聽到電桿發出聲響，儘速撥打1911搶修專線，以縮短復電時間。

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