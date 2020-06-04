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應曉薇帶DIOR進議會！請命設立「市立寵物長照安寧中心」獲柯文哲正面回應

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▲▼應曉薇,動物,寵物,毛小孩,導盲犬,退休犬,搜救犬。（圖／應曉薇辦公室提供）

▲臺北市議員應曉薇牽著10歲的退休導盲犬DIOR前進議會，向臺北市長柯文哲請命成立「市立寵物長照安寧中心」，獲得市長正面回應後，不忘帶著DIOR跟市長敬禮道謝，萌翻眾人。（圖／應曉薇辦公室提供）

政治中心／綜合報導

長照政策不只高齡化社會需要，陪伴許多人走過喜樂生活、幽谷歲月的動物夥伴，隨著時間流逝，也會面臨生理機能退化、慢性病、重症等老化疾病。臺北市議員應曉薇關注此議題，近日特別帶著退休導盲犬DIOR走入議會，為臺北市老化寵物向市長柯文哲爭取成立「市立寵物長照安寧中心」。

近日退休搜救犬走失的新聞，讓不少民眾開始關注退役、老化動物事宜，呼籲相關單位應更加謹慎對待退休犬後續的生活安排。來自日本、今年10歲的退休導盲犬DIOR，經歷輝煌，不僅陪伴盲人朋友走過黑暗，牠也是領有治療執照的治療犬，同時前進學校，擔任伴讀犬、校園狗狗生命教育宣導犬，「以身作則」為大小朋友上一堂近距離與狗狗友善接觸的教育課題。

應曉薇在質詢中指出，面對寵物逐漸老化所引發的症狀，多數飼主往往會向獸醫師或寵物店業者尋求協助，若臺北市成立「寵物長照安寧中心」，對於飼主和受照顧的老年犬猫來說都是好事一件，尤其高齡化生活將更有品質保障。

應曉薇提醒，市長柯文哲曾於2014年推出「柯P新政」，其中有一項主張就是，讓寵物「開心的養老、有尊嚴的善終」，並鼓勵民間成立動物養老所。如今6年過去了，在各方努力下，民間已有許多寵物安養機構，希望臺北市政府能延續過去的政策理念，率全國之先、編列相關預算，打造規劃全台第一間「市立寵物長照安寧中心」，具體實現臺北市「動物友善城市」的政策，讓陪伴人類多年的動物夥伴，也能舒適地步入高齡生活。

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