院檢合一！彰化地檢新辦公廳舍上樑　預計2年後完工啟用

▲彰化地檢今天舉行新辦公廳舍上樑典禮。（圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

「彰化地方檢察署辦公廳舍遷建工程」今(21)日下午4月21日下午2時在工程基地舉行主體建築鋼筋混凝土結構工程的上樑典禮，典禮由法務部部長蔡清祥蒞臨主持，典禮簡單隆重，與會人員共同祝福祈禱，工程預計於2025年完工啟用，未來院檢相鄰，將邁入新的司法里程碑。

▲彰化地檢今天舉行新辦公廳舍上樑典禮。（圖／ 記者唐詠絮攝）

原地檢署大樓在1969年完成，至今54年，辦公廳舍嚴重不足，3個檢察官合用一個辦公室，且員林市發展非常快，也造成原址附近交通擁擠，工程經過多年的籌備及計畫，於2021年1月12日開工動土，如今在施工團隊努力下，克服施工期間地質、天候、物價波動、缺工、缺料、疫情等諸多困難，仍於有限期間內，超前工進，明年9月間將完成主體建築物工程施工，預計2025年8月完工啟用。

新建大樓工程為地下2層、地上8層之鋼筋混凝土構造物，總樓地版面積達39,889平方公尺，規劃汽車地下停車位173個及戶外停車位191個，可供員工及洽公民眾利用。

彰化地檢進一步指出，工程依行政院核定計畫期程，與彰化地方法院形成司法園區，結合鄰近員林演藝廳文藝意象，可促進當地員林大道週邊地區發展及繁榮，且日後院檢相鄰運作，除可強化彰化地區之司法偵審效能，也有助於追訴犯罪及保障人民訴訟權。

▲彰化地檢今天舉行新辦公廳舍上樑典禮。（圖／彰化地檢提供）

彰化地檢強調，今天已經達到上樑的里程碑，未來仍有施工、驗收、接管、搬遷、啟用等目標需逐一達成，建築設計形塑現代化司法園區意象，並採用綠建築設計，以符合舒適、便利、節能效益，且營造和諧、友善環境，保持辦公區景觀綠化之完整性，未來可提供洽公及鄰近住戶民眾親近休憩環境。