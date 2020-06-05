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iPhone 13傳將「剪瀏海」！機身模型曝光透端倪

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▲▼2021年iPhone機身模型。（圖／取自Mac Otakara）

▲2021年iPhone機身模型曝光，正面無劉海，背後鏡頭處5孔暗示可能有3至4顆鏡頭。（圖／取自Mac Otakara）

記者王曉敏／綜合報導

iPhone 12尚未正式亮相，但市場已開始出現iPhone 13（暫稱）的消息。日本情報網站《Mac Otakara》稍早釋出一組號稱「iPhone 2021」的3D列印機身模型，其中最值得注意的就是果粉們最在意的瀏海被拿掉了，情報也透露蘋果可能還在測試將Touch ID指紋辨識及前置鏡頭放在螢幕下方的可能。

去年底，天風國際證券分析師郭明錤曾預期，蘋果2021年推出的高階iPhone將有著「無瀏海」設計，並取消Lightning接口採用USB-C。而稍早《Mac Otakara》釋出的模型照外觀則與郭明錤的預告一致，不過《9to5Mac》指出，其模型設計是基於Alibaba Sources的消息，因此對該模型設計持保留態度。

《Mac Otakara》指出，這款2021年iPhone外殼尺寸與先前釋出的5.4吋iPhone 12相同，但螢幕更大一些，有5.5吋，疑為2021年iPhone新機中的入門機款。但值得注意的是，其後置鏡頭處卻有著以十字排列的5個孔，意味著可能配置3顆或4顆鏡頭，與蘋果目前入門機款採雙鏡頭配置不同。

▲▼2021年iPhone機身模型。（圖／取自Mac Otakara）

▲箭頭處為前置鏡頭位置。（圖／取自Mac Otakara）

此外，這組模型圖中顯示螢幕面並無瀏海，網站稱前置鏡頭將置於螢幕下方，並可能採用三星的技術來達成。而底部接口部分，疑似是採用USB-C介面而非Lightning。

不過網站也強調，它可能是蘋果正在開發的iPhone之一，可能不會是蘋果最終推出的規格。

▼底部可能採USB-C介面。（圖／取自Mac Otakara）

▲▼2021年iPhone機身模型。（圖／取自Mac Otakara）

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