藝術史上的幾何演繹　方圓設計家居向時代致敬

在古希臘數學家歐幾里德所著《幾何原本》中，便載述幾何圖形的特質與繪製方法，事實上，幾何圖形也屢次襲捲了歷史，於各時期藝術運動和思潮上銘鐫它的身影，包括馬列維奇以繪作《黑方塊》替至上主義吹響號角、構成主義大家康丁斯基以抒情筆觸畫下《構成第八號》，或是新造型主義代表人物蒙德里安那影響力綿綿不輟的《紅、黃、藍、黑的構成》，以及影響當代建築、平面與工業設計深遠的包浩斯等等。

▲康丁斯基《構成第八號》。圖片來源／Guggenheim Museum



▲蒙德里安《紅、黃、藍、黑的構成》。圖片來源／ Wikimedia

事實上所有複雜形狀和物體，最終都能逐一拆解，回歸純然的幾何圖形，而幾何美學之所以讓人傾心，也正源自於那一份至簡的韻味以及直觀印象。包浩斯發軔之地德國，設計秉持著「少即是多」機能性美學，德國精品衛浴品牌GROHE其設計靈魂也是一派洗鍊簡淨，旗下產品均以經典幾何形狀────方與圓勾繪輪廓，並用最少線條去臻全設計機能。

EUROCUBE取方塑景，ESSENCE以圓寫境

就EUROCUBE / CUBE CERAMIC系列來看，產品造型正如其名，除了方盒子般的附牆式檯面，搭配懸浮壁櫃的檯面上臉盆，讓外觀儼如兩個純白塊體相疊的雕塑。事實上，這個瓷器系列的概念來自立體主義，設計毫無冗贅線條干擾，流暢直線的白瓷造型，最能相襯當代風格居家。

不同於EUROCUBE理性直線條所流露的凜然韻味，ESSENCE系列把圓潤曲弧導入衛浴空間，在同樣素澹無華的陶瓷材料下，幾何圖形變化卻產生截然不同的視覺意象，圓形盆面若以木質浴室櫃或層架搭配，則能蘊蓄出寧穆的日式禪風或純淨的北歐斯堪地那維亞風格。方圓並用是GROHE最大特色，也透過這種詮釋，讓衛浴拓展更豐富的場域風情。

無痕智慧淋浴系統，襯托鍍鉻花灑的清鑠之美

GROHE作為打造舒適沐浴空間和體驗的專家，旗下Rainshower 310 SmartActive花灑系列能與埋壁式SmartControl智慧淋浴系統完美搭配，隱藏與超薄式設計，讓冗贅淋浴設備收於無形，僅留下鍍鉻花灑的清鑠金屬光澤，讓浴室空間在留白之中，成為一處真真實實的滌塵洗心之所。

Rainshower 310 SmartActive也包含方、圓兩種造型，外觀材質除了經典鍍鉻表層，還開發出優雅的月光白壓克力玻璃，並搭載出水力道舒軟的PureRain清新雨淋，以及擁有爽快沖淨力的ActiveRain活力雨淋，亦可切換成兩種模式兼具。

方圓幾何涵蓋世界東西，這種輪廓隱隱中彷彿一種事物的核心與真理，像是達文西《維特魯威人》，即是將人體嵌入方和圓之中加以繪製出完美黃金比例；漢書《食貨志》中亦記載中國古錢幣即為「錢圓函方」的樣貌，而儒家哲學也把外圓內方視作一種為人處世的智慧與圭臬。幾何圖形在當代美學大放異彩，GROHE產品設計亦是站在巨人肩膀上而瞻得新洞見。

圖片提供／台灣驪住集團 GROHE

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