桃花、錢財全衝著你來！6月份這「3生肖」運勢超旺　好日子躲不掉

▲6月份，這3生肖財運大開。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

步入6月的同時，是否有人覺得自己運勢不佳呢？現在就來告訴你哪「3生肖」在本月桃花、錢財樣樣來，躲也躲不掉吧。大陸自媒體《阿木大叔》今（4）日發文指出，屬雞、蛇及鼠的朋友，6月份的運勢一馬當先，喜事臨門、桃花不得了，好日子總是躲不掉！

生肖雞：

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屬雞的部分朋友前段時間事業運總是不順，心想總是難以事成，那是因為財帛宮有「貫索」、「歲破」煞星來犯！阿木大叔指出，好在進入6月初，喜中頭彩，事業宮得「天喜」、「天機」吉星近身，時機若到了，不僅桃花多，甚至天降橫財，讓你再也不吃苦。

生肖鼠：

屬老鼠的某些人上個月運勢總是很差，那是因為財帛宮有「災煞」、「暴敗」凶星作祟。但好在踏入6月的同時，這些人運勢轉衰為旺，命宮得到「文曲」、「鳳吉」吉星照耀，如果好好把握住這次的大運，一定能順風順水。此外，生肖鼠的朋友，也許是好運帶動姻緣，部分人喜多桃花旺，若有考慮脫單、獲得真愛的人，記得要先把自己優秀的一面表現出來，成為有魅力的人。

生肖蛇：

屬蛇的人此前財帛宮因「歲破」這顆凶星影響，所以部分人整體運勢不是很理想，身邊常有小人從中作梗的狀態。但好消息是，熬到了6月初好運隨之大漲，奴僕宮得「咸池」、「霞禧」吉星近身，時機一成熟，不僅桃花衝著你來，還能八方聚財，有錢有勢非常受人尊敬。

值得注意的是，阿木大叔點出生肖蛇的朋友，未來1週，保壽官不巧碰到「貫索」、「災煞」煞星作祟，導致健康運勢欠佳，要多注意精神不佳等問題，適當吃一些營養的食物，將身體保養好。

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