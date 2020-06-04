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第二波口罩開搶！「網購+實體銷售」終極懶人包...最低一片僅4元　　

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▲▼PChome 24h（圖／翻攝PChome 24h）

▲網購第二波快準備好！（圖／翻攝PChome 24h）

記者劉維榛／綜合報導

沒搶到第一波口罩的民眾別灰心！電商PChome 24h與蝦皮購物將在明（5）日開賣第2波口罩，這次換成薰衣紫、軍綠色出場。實體通路方面，包括四大超商、量販超市、藥妝連鎖店販售時程，《ETtoday新聞雲》也統整終極懶人包，開搶攻略讓你一次看，其中全聯挑戰通路最低價。

【電商第二波販售】

請繼續往下閱讀...

東森購物

東森購物網3日下午4點開賣6000片中衛成人醫療口罩，一開賣已全數售鑿，官方採用24小時快配，下單隔天即可收到口罩，接下來也會繼續補貨上架，消費者可隨時注意網頁資訊。

PChome 24h

PChome 24h指出，3日首波開賣超夯，4點瞬間湧入15倍流量，更在2分鐘內秒殺完售，以櫻花粉熱最熱賣，消費者預計24小時就可收到貨。

至於第2波口罩，將在5日下午開賣，包含平面口罩，每盒50片裝，售價300元，有軍綠、薰衣紫、深丹寧3色，每人限購2盒，共計逾萬片口罩提供選購，確切開賣時間將於FB粉絲團或APP公告。

蝦皮24h

第二波口罩將於5日傍晚17:00開賣，分別有櫻桃紅、深丹寧、薰衣紫3種顏色可挑選，每盒50片裝售價300元，每人限購1盒。

博客來

第二波則於9日上午11點開賣，預計有軍綠、薰衣紫、深丹寧等3色平面口罩可供選擇，每盒50片裝售價300元，每位會員每個顏色限購1盒。

▲▼店內口罩在約5分鐘內就被搶購一空。（圖／記者游宗樺攝）

▲民眾5分鐘內就搶購一空！（圖／記者游宗樺攝）

【四大超商】

7-11

6月1日15時起至6月6日開放預購，首批數量2.5萬盒，每盒（50入）售250元，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等支付工具結帳即享95折優惠。

全家

開賣時間為6月2日，首批數量2萬盒，每盒售299元，全家會員再折50元享249元優惠（50入）。

萊爾富

開賣時間為6月2日起，首批數量2萬盒每盒售299元（50入）。

OK mart

6月1日開放會員預購、6月3日門市現場販售，首批數量8萬片，會員預購5入1組售25元、單入活性碳口罩1個10元。

▲▼家樂福開賣口罩首日現場狀況。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福口罩熱騰騰上架！（圖／記者蕭筠攝）

【量販超市】

家樂福

開賣時間6月1日，優妮嬌盟超快適ㄧ般醫療口罩S號、M號5入裝／售79元；優妮嬌盟超快適ㄧ般醫療口罩小顏S號7入裝／售69元。首批數量1萬8000包，每人限購1包且需單筆結帳。

愛買

開賣時間6月1日晚上6時，全台10門市（包括基隆店、忠孝店、景美店、板橋南雅店、永和店、三重店、桃園店、楊梅店、新竹店、新竹巨城店），首批數量2.5萬片， 每盒售299元，每人限購1包。

全聯

全聯6月3日起正式加入口罩販售行列，但口罩不單獨販售，開賣防疫雙寶優惠組，包含藍歐兒醫用口罩水藍每盒30枚以及必麗淨75%酒精清潔液500ml，組合價為199元，口罩平均一片只要4元，每人限購一組。

▲寶雅口罩。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲寶雅口罩不限數量！（圖／記者曾怡嘉攝）

【美妝連鎖店】

康是美

6月3日開放預購，6月下旬到店取貨，首批數量2萬盒，每盒售299元（50入），每人限購2盒。另外，5日起會有中衛盒裝醫療口罩陸續到店，每盒售價299（50片入)，每人限購1盒ｃ

屈臣氏

開賣時間6月3日，盒裝醫療口罩每盒售269元（50入），另有5入袋裝的成人平面、成人3D款與兒童款可供選擇，首批數量150萬片（每人限購1包或1盒）。

寶雅

開賣時間6月4日，盒裝醫療口罩每盒售299元（50入）、另有婦幼、兒童、幼童款可供選擇，首批數量100萬片，不限數量。

日藥本舖

開賣時間6月3日，袋裝醫療口罩／匠心醫用口罩（成人款、婦幼款、幼幼款），每袋售25元（5入）。

►買太多票券沒用完，該如何處理呢？

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