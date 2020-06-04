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影／超商跨界零嘴大集合！吃得到赤鬼牛排、雞腿丼洋芋片　還有海底撈椒麻花生

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記者蕭筠／台北報導

放假在家追劇時，絕對忍不住嘴饞想吃點什麼，這時候零食可就重要了，這次全家找來燒丼株式會社、赤鬼炙燒牛排、海底撈火鍋打造3款下酒菜零嘴，不僅有洋芋片還有涮嘴椒麻花生，一次滿足，而7-11則獨家推出乖乖和甜點店Dazzling聯名款玉米脆果蜜糖吐司乖乖，以及與飛燕煉乳合作推出的酸甜檸檬煉乳捲心酥，通通都超吸引人。

▲▼全家推出聯名零食、天仁茗茶冰品。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家推出3款獨家跨界聯名零食。（圖／記者蕭筠攝，下同）

全家限定3款跨界零食報到，攜手燒丼株式會社推出高人氣口味的醬醪雞腿丼洋芋片，一口彷彿在吃黑豆醬醪淋在白飯上的鹹中帶甜口感，忍不住就一口接著一口，還有和鐵板牛排餐廳赤鬼推出炙燒牛排洋芋片，選用必備黑胡椒醬搭配火烤洋芋片，香氣十足，愈吃愈涮嘴，最後就是這包海底撈椒麻青豆花生，裡頭可是有滿滿青豆跟花生，酥麻微辣的口味當下酒菜最對味，即日起已經上架開賣。

▲▼全家推出聯名零食、天仁茗茶冰品。（圖／記者蕭筠攝）

▲燒丼株式會社、赤鬼炙燒牛排推出邪惡洋芋片。

▲▼全家推出聯名零食、天仁茗茶冰品。（圖／記者蕭筠攝）

▲海底撈椒麻青豆花生。

另外日前7-11也推出2大獨家聯名零食，有乖乖和知名甜點店Dazzling攜手打造的乖乖玉米脆果蜜糖吐司口味乖乖，以及和飛燕煉乳合作推出的酸甜檸檬煉乳捲心酥，另外還能吃到老虎堂人氣飲品黑糖厚奶化身爆米花，各種口味都好燒，現在通通買得到了。

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