快訊／寧夏夜市旁隨機砍人！24歲男秒濺血　民眾狂追400m聯手壓制恐怖持刀男

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子與父親騎車到超商買東西，在門口等待時，竟遭1名中年大叔持工業用美工刀攻擊，所幸男子發現有異緊急閃避，2人扭打之際被手指遭割傷，該名中年大叔隨即逃逸，附近民眾也追逐4百公尺後將人制伏報警，砍人嫌犯被壓制還不斷大喊「是他要先攻擊我」。

警方調查，24歲的余姓男子在4日下午，與父親騎車到重慶北路、民生西路口的超商購物，當時余男在機車上等在超商購物的父親，余男正在滑手機時，52歲的黃姓男子，突然從余男後方竄出，直接掏出工業用美工刀朝余男攻擊，余男隨即出手反抗。

▲男子逃跑4百公尺後遭民眾圍捕，並奪刀交給警方帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方扭打之際，余男的手指遭到美工刀割傷，當場有民眾大喊「砍人啊」，黃男隨即持刀逃離現場，熱心民眾見狀也趕忙上前協助追捕黃男，最後在黃男逃跑4百公尺後遭民眾壓制，警方獲報後也緊急到場，並將黃帶回偵訊。

▲警方到場後將涉嫌砍人的男子帶回，初步了解男子懷疑對方要攻擊自己才持刀砍殺對方。（圖／記者邱中岳翻攝）

初步了解，黃姓嫌犯疑似精神狀況不穩定，面對民眾質問「為何要砍人」，黃男則辯稱，「覺得對方要攻擊我，所以我才拿出美工刀先攻擊他」，讓警方得知後相當無言。

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