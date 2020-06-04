22歲男身上帶「38公分鎚子」誤認要掏槍　下跪遭警當場射殺！

▲加州瓦列霍市(Vallejo)發生男子遭警察射殺事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州非裔男佛洛伊德(George Floyd)之死在全國引發抗議活動，加州瓦列霍市(Vallejo)近來又傳出警察誤殺事件，一名22歲男子因為身上所帶的錘子看起來像槍， 即使他看到警察時已經雙手舉高並下跪，仍被警察誤以為有危險而被當場射殺。

瓦列霍市警察局長威廉姆斯(Shawny Williams)3日在記者會中表示，警方2日凌晨接到報案，當地連鎖藥局沃爾格林(Walgreens)疑似發生搶案，抵達現場後果然在停車場發現20多名可疑份子，他們正在把貨品分別裝到一輛銀色皮卡以及黑色轎車上，一看到警方人員便立即逃跑，其中22歲男子蒙特羅薩(Sean Monterrosa)因為放在腰上的鎚子看起來像槍，慘遭警察射殺。

威廉姆斯表示，員警發現原本要跑向黑色轎車的蒙特羅薩，突然下跪還把手放在腰間，做出「看起來像是要掏槍的動作」，才會導致一名員警開槍，然而後來發現在他腰間的只是一把約38公分長的鎚子，人被送到醫院急救後仍不幸身亡。

警方目前尚未對外公布開槍員警的身分，僅表示事件將會進行調查，引發死者家屬不滿，委任律師伯里斯(John Burris)痛批，「這真是太離譜了，蒙特羅薩當時自願跪下並且高舉雙手，明明已經做出投降動作，警官沒有生命威脅卻還是朝他開槍」。事件仍待官方進一步調查。

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