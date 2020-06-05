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連50天雙零！北京突發公衛事件響應降至3級　未宣布放寬「14+7」隔離

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▲▼2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,天安門,人民大會堂,維安。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北京宣布重大突發公衛事件響應降至三級。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

北京5日召開新冠疫情防控記者會，會中宣布，自6月6日零時起，將北京重大突發公共衛生事件響應由二級下調為三級，相關防控策略也會一併調整。不過，北京市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建表示，此舉並不代表防控工作可以一放了之、一放到底，「在常態化防控下，外防輸入內防反彈壓力更大，要求更高，容不得半點閃失。」

在宣布下調重大突發公衛事件響應標準前，北京才剛結束年度政治活動全國人大會議與全國政協會議。由於先前為了確保全國兩會順利召開，北京嚴格控管進京人口，當時祭出「14+7」的規定，也就是入境者需在飯店隔離14天，外加居家隔離7天，如今隨著兩會落幕，疫情趨緩，也如外界預期下調響應標準。

《北京日報》報導，徐和建在記者會上表示，北京6月4日，無新增報告新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者，迄今已經連續50天實現雙零增長。截至6月4日24時，北京累計報告境外輸入確診病例174例，累計出院173例，累計報告本地確診病例420例，累計出院410例，累計死亡9例，合計在院治療2例。

▲▼ 大陸兩會政協閉幕記者核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

▲兩會期間，北京嚴格防堵疫情。（圖／記者任以芳攝）

他指出，5月以來，北京疫情防控工作挺過「五一小長假」、「全國兩會」、「大中小學陸續分級分類復學復課」、「生產生活秩序加快恢復」的考驗，持續保持穩定向好態勢，「今天北京市突發公共衛生事件應急響應級別的調整，是北京疫情防控形勢持續穩定向好的一個重要標誌。」

徐和建還強調，全市經過4個多月連續奮戰，距離打贏疫情防控人民戰爭總體戰、阻擊戰更進了一步，「北京市突發公共衛生事件應急響應級別的調整，絕不意味著北京疫情防控可以一放了之、一放到底，反而在常態化防控下，外防輸入內防反彈壓力更大，要求更高，容不得半點閃失。」

 
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