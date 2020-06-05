西班牙政府調查疫情　5.2％國民出現抗體「代表曾被感染」

▲西班牙延長緊急狀態至6月21日。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，西班牙政府4日公布正在進行的一項研究，該國約有5.21%的民眾體內出現新冠肺炎的抗體，這也代表他們一度被感染。據悉，西班牙人口約4700萬，代表約有245萬人曾經染疫。

據CNN報導，西班牙政府的該項研究項目還在進行中，4日晚間發表的數據為第二階段（5月18日至6月1日）資料，與第一階段結果一致。

研究顯示，雖然尚不清楚具有抗體是否意味著人們對於二次感染具有免疫力，但醫生認為這至少提供一定的免疫，且抗體的測試還可以算出多少人曾經染疫。

研究還顯示，男性有抗體的比例為5.01%，略低於女性的5.40%；從地理上來看，馬德里和周邊地區是疫情較為嚴重的地區，因此當地人口高達10％出現抗體。

西班牙政府的研究人員指出，被感染的人中，有1/3的人是無症狀者。截止5日8時最新數據，西班牙目前有28萬7740人確診，其中2萬8752人死亡。

西班牙是此次新冠肺炎疫情影響最嚴重的國家之一，進入緊急狀態至今即將邁入第3個月，首相桑切斯（Pedro Sanchez）上個月31日宣布，將會要求回會延長緊急狀態至6月21日，並表示這是最後一次的封鎖，此後政府將不再限制公民行動。