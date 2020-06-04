　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒店妹疫情「離岸」輕生！不願讓3隻貓看不起她　留1萬元裸身墜21樓亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新興分局轄內發生一起裸女墜樓案件 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄新興分局發生一起裸女墜樓案。（圖／記者吳奕靖攝）

記者黃子倩／高雄報導

疑似受疫情影響，工作收入大不如前，高雄一名從事八大行業的33歲廖姓女子，2日凌晨5點多，遭發現全身赤裸陳屍在租屋處外的人行道上，檢警在她的住處找到少量毒品，由於房間內並無打鬥痕跡，初步排除他殺，至於是否有感情因素或其他原因摻雜其中，尚有待釐清。

▲新興分局轄內發生一起裸女墜樓案件 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄新興分局發生一起裸女墜樓案。（圖／記者吳奕靖攝）

根據了解，這名廖姓女子平常在酒店上班，但受到武漢肺炎影響，酒店遭到管制，好一段時間都沒有收入，她疑似因為生活不好過，在租屋處內貼滿了勵志標語，如「我要努力上班」「堅強起來」「振作起來」等等，還養了三隻貓來激勵自己，希望不要讓貓也看不起。

警方指出，女子出事之前，曾打電話向媽媽訴苦，表示自己生活過得不好，經過警方初步研判抱怨內容，很可能跟受疫情影響收入銳減有關。而且女子的身世也很坎坷，從小父母離異，與母親同住屏東，一年多前獨自到高雄租屋發展，在她墜樓前，1日晚間11點多，曾和男友一起回到新興區的住處，大約12點多男友先行離去，經過5個多小時，廖姓女子就全裸墜樓身亡，到底墜樓原因與男友是否有關，尚未可知。

警方指出，事發當下因為通知不到房東，警方當下會同里長破門進入，但屋內沒有打鬥痕跡，也沒有發現遺書，僅有3隻貓，而且在冰箱上還貼有鼓勵的話語，像是我要努力上班等等，家屬接獲噩耗之後感到相當哀傷，但對於死因並沒有異議。

其實，儘管高雄市政府5月20日已經宣布酒店有限制解禁，但是根據在現場的觀察，解禁之初，酒店的生意仍大不如前，甚至開門營業好幾個小時，僅有個位數的客人上門，這也大大影響了從事八大行業的人的收入，加上警方在廖姓死者的租屋處內，只查到1萬多元的現金，不排除這可能是她僅存的生活費，是否因為收入銳減，導致快要斷炊，才讓她想不開，仍有待釐清。

►「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
正妹網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F胸！　一路乘客驚嘆：好大好大
快訊／新義里大橋追撞事故　車頭全爛2人送醫不治
快訊／林口女「發黑腫脹」陳屍轎車內　已死亡多日
LIVE／連3天+0！國內無本土病例53天　大規模解封倒數
背景露餡復合咪妃？　Joeman回應了
給15個富婆包養月撈百萬：我世界最帥！26歲軟飯男真面目曝…
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒店妹疫情「離岸」輕生！不願讓3隻貓看不起她　留1萬元裸身墜21樓亡

雲林警逮槍砲案犯嫌起出大量槍彈　新法還未公布實施…刑期比照舊制

2度「搭霸王車＋誆騙運將」...得手3900元　賴皮女落網：缺錢買毒

被徵做「口罩國家隊」！竟利用面膜當掩護　另闢口罩產線…業者見檢方上門臉綠

什麼蔬果沒人買...來西螺大排看就知道！雲基被迫強吸「漂漂河」惡臭

快訊／新義里大橋車禍！小客車「追撞前車」再撞護欄…車頭全爛2人送醫不治

快訊／林口重劃區傳命案！女「發黑腫脹」陳屍轎車內　已死亡多日

聯結車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

國家隊「開外掛」私售口罩　每片賣10元狂撈500萬元！6人落網

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

酒店妹疫情「離岸」輕生！不願讓3隻貓看不起她　留1萬元裸身墜21樓亡

雲林警逮槍砲案犯嫌起出大量槍彈　新法還未公布實施…刑期比照舊制

2度「搭霸王車＋誆騙運將」...得手3900元　賴皮女落網：缺錢買毒

被徵做「口罩國家隊」！竟利用面膜當掩護　另闢口罩產線…業者見檢方上門臉綠

什麼蔬果沒人買...來西螺大排看就知道！雲基被迫強吸「漂漂河」惡臭

快訊／新義里大橋車禍！小客車「追撞前車」再撞護欄…車頭全爛2人送醫不治

快訊／林口重劃區傳命案！女「發黑腫脹」陳屍轎車內　已死亡多日

聯結車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

國家隊「開外掛」私售口罩　每片賣10元狂撈500萬元！6人落網

三倍券這一點大勝消費券！政院官員：有「馬英九心魔」的是國民黨

俄史上第二慘漏油事件「宣布進入緊急狀態」　普丁怒：還從網路上才知道？

旅遊泡泡圈排除台灣！學者憂：國旅恢復後「仍有10萬人沒錢賺」

IDC估今年全球手機市場將萎縮近12%　新冠肺炎惹的禍

木村拓哉宣布復工！　新造型「全副武裝版」曝光

「吃碗內看碗外」偷酸韓國瑜？　陳時中：沒有要講別人的意思

【廣編】VITARA全能探索無限可能！SUZUKI邀您同慶百週年　賞車試乘送限定好禮

眼前整片漸層藍海！隱身墾丁角落的咖啡館　藍色樓梯通往平台看海放空

玉山盃／陳翊瑄投到手指破皮　欣賞學長劉致榮投球霸氣

酒店妹疫情「離岸」輕生！不願讓3隻貓看不起她　留1萬元裸身墜21樓亡

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

牛排店老闆命案　主謀無期徒刑定讞

空姐遭前男友偷拍性愛片　新男友存檔轉傳

露營區木屋倒塌　露友脊椎粉碎性骨折

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

包租公偷吃越傭　空姐人妻慘當工具人

她離職刪除粉專　女老闆討賠213萬

休旅車行駛北海岸　在石門撞死婦人

妙齡女全裸走出浴室…驚見變態大叔色色盯著她看

即／高雄女深夜見男友！6hrs後全裸墜樓亡

「瘋狗」警踢斷民眾腳　擺爛2年拒賠償

他1萬元得標賓士！中檢收錢不交車…關鍵原因曝

更多熱門

相關新聞

男女爭吵疑潑灑漂白水　警介入協調

男女爭吵疑潑灑漂白水　警介入協調

高雄發生一起潑灑漂白水的案件！高雄五福四路派出所6月3日晚上11點多接獲報案，指出在一棟大樓內發生妨害自由及傷害的情形，警方到場之後，發現有兩男兩女在大樓入口處爭執，警方先將雙方隔開，經過詢問後，發現其中一名賴姓男子和女友先發生爭執，男子當下想離開，女友去擋在門口不肯放行，雙方因此發生拉扯。

長輩社團出現神邏輯！網：老人會被騙

長輩社團出現神邏輯！網：老人會被騙

馬受困鐵絲網掙扎！高雄男救出牠

馬受困鐵絲網掙扎！高雄男救出牠

吳怡農南下挺罷韓　粉絲尖叫：選市長

吳怡農南下挺罷韓　粉絲尖叫：選市長

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

關鍵字：

高雄新興區酒店墜樓現金裸體

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

聶永真聲援黃氏兄弟瑋瑋　「沒有做錯事」

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面