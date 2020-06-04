酒店妹疫情「離岸」輕生！不願讓3隻貓看不起她　留1萬元裸身墜21樓亡

▲高雄新興分局發生一起裸女墜樓案。（圖／記者吳奕靖攝）

記者黃子倩／高雄報導

疑似受疫情影響，工作收入大不如前，高雄一名從事八大行業的33歲廖姓女子，2日凌晨5點多，遭發現全身赤裸陳屍在租屋處外的人行道上，檢警在她的住處找到少量毒品，由於房間內並無打鬥痕跡，初步排除他殺，至於是否有感情因素或其他原因摻雜其中，尚有待釐清。

▲高雄新興分局發生一起裸女墜樓案。（圖／記者吳奕靖攝）

根據了解，這名廖姓女子平常在酒店上班，但受到武漢肺炎影響，酒店遭到管制，好一段時間都沒有收入，她疑似因為生活不好過，在租屋處內貼滿了勵志標語，如「我要努力上班」「堅強起來」「振作起來」等等，還養了三隻貓來激勵自己，希望不要讓貓也看不起。

警方指出，女子出事之前，曾打電話向媽媽訴苦，表示自己生活過得不好，經過警方初步研判抱怨內容，很可能跟受疫情影響收入銳減有關。而且女子的身世也很坎坷，從小父母離異，與母親同住屏東，一年多前獨自到高雄租屋發展，在她墜樓前，1日晚間11點多，曾和男友一起回到新興區的住處，大約12點多男友先行離去，經過5個多小時，廖姓女子就全裸墜樓身亡，到底墜樓原因與男友是否有關，尚未可知。

警方指出，事發當下因為通知不到房東，警方當下會同里長破門進入，但屋內沒有打鬥痕跡，也沒有發現遺書，僅有3隻貓，而且在冰箱上還貼有鼓勵的話語，像是我要努力上班等等，家屬接獲噩耗之後感到相當哀傷，但對於死因並沒有異議。

其實，儘管高雄市政府5月20日已經宣布酒店有限制解禁，但是根據在現場的觀察，解禁之初，酒店的生意仍大不如前，甚至開門營業好幾個小時，僅有個位數的客人上門，這也大大影響了從事八大行業的人的收入，加上警方在廖姓死者的租屋處內，只查到1萬多元的現金，不排除這可能是她僅存的生活費，是否因為收入銳減，導致快要斷炊，才讓她想不開，仍有待釐清。

►「時間對我們來說完全沒用！」