酒店妹因疫情「離岸」53天　窮到活不下！全裸墜21樓陳屍人行道

▲新興分局轄內發生一起裸女墜樓案件 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區一棟大樓發生一名裸體女子從住處21樓墜下，當場死亡！員警初步發現這名33歲的死者生前從事八大行業，疑似受到之前新冠肺炎疫情影響，八大行業被停業一個月，工作不順所以經濟出現困難，房屋內還貼有勵志標語「我要努力上班」，不過現在卻墜樓身亡，詳細死亡原因警方還在了解當中。

這起墜樓案件就發生在2日凌晨5點左右，警方接獲通報表示新興區一棟大樓發生墜樓案件，而且墜樓女子並沒有穿任何衣物，救護人員到場之後確認明顯死亡，新興分局偵查隊介入處理，通知鑑識小組到場了解，初步在女子住處的流理台發現疑似裝有不明粉末的盤子，不排除是毒品，同時還有現金1萬多塊。

▲新興分局轄內發生一起裸女墜樓案件 。（圖／記者吳奕靖攝）

警方追查女子身份，確認這名女子生前在八大行業上班，疑似最近工作不順，經濟上有發生狀況，同時間也發現死者的屋子內貼有勵志的標語，像是「我要努力上班」等語，另外調閱大樓的監視器發現，有一名男子在1日晚間11點多有進入死者的住處，但是在2日凌晨離開，距離女子墜樓時間還差了5個小時，而這名男子的身份與關係，警方還在釐清當中，目前死者家屬已經到派出所製作筆錄，並無意見，全案依規定報請檢察官相驗。

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