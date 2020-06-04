火爆韓粉嗆罷韓團體！男騎士上前苦勸…掉出「一把斧頭」　路人全嚇傻

▲韓粉嗆罷韓團體，與上前勸阻的路人起爭執，機車車廂突掉出斧頭，讓旁人嚇壞了。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄市鳳山區今年5月9日晚間發生街頭衝突事件！一名劉姓韓粉騎車時，見罷韓團體在宣傳投票竟下車怒吼，而另一名吳姓男騎士見狀後趕緊上前勸阻，孰料，兩人互相推擠之下，不慎撞倒劉男的機車，車廂竟掉出一把斧頭，令旁人害怕，結果兩人皆被依違反社維法送辦。

判決指出，劉男騎車行經五甲一路與油管路口等紅燈時，疑似不滿罷韓團體宣傳投票，竟直接下車大聲咆哮，與上前勸阻的吳男發生肢體拉扯，機車因而被撞倒，掉出一把斧頭，一旁民眾見狀嚇壞。

▲罷韓團體上街發黃絲帶，向民眾宣傳罷免投票 。（圖／記者洪靖宜攝）

吳男說，當下看到劉男對罷韓團體狂罵，向劉表示不要那麼大聲，對方不理睬竟突然打開置物箱，他見箱內放有一把斧頭，擔心對方會攻擊自己或者無辜路人，才上前抱住劉，撞倒劉的機車，隨後他趕緊把斧頭交給罷韓團體，立刻報警。

劉男則辯稱，是吳男誤以為他對罷韓團體咆哮，下車前來用身體碰觸他，當下認為對方要打他，撞到機車後斧頭才從車廂掉出來，強調沒有謾罵罷韓團體、也無傷人意圖，而斧頭則是園藝用的。

警方認為劉、吳都有藉端滋擾，因此將他們依違反社維法送辦。不過鳳山簡易庭勘驗現場監視器畫面，認為兩人僅有互相短暫推擠狀況，即使聲音比較大、情緒高亢，都難以認定有妨害現場安寧的程度，因此裁定免罰。



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