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最後的疼愛是手放開！這「4星座」分手原因出乎意料

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▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲戀愛當中難免會面對分手，哪種分手理由最讓人難以接受？（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

分手原因百百種，其中有一種是「最後的疼愛是手放開」，因為太愛你才會選擇和你分手，科技紫微網整理出「不想拖累對方而提出分手」TOP4星座，快來看看身邊有沒有這樣的人！

摩羯座

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「愛他就給他自由，讓他獲得他想要的愛情」務實的摩羯座，愛上一個人就會想要天長地久，愛得越深，就愈越懂得為對方著想，想要把最好的都給對方，但是當覺得自己已經無法滿足對方的需求，對方不再快樂時，理性判斷評估之後，為了不想拖累對方，會選擇忍痛放手

巨蟹座

最愛家又顧家的巨蟹座，談戀愛時就已經想著要跟對方走入婚姻、組成家庭，但是如果無法獲得家人的支持與祝福，即使再愛也會含淚放手，對於巨蟹來說，希望他自己的離開，能成就對方的理想愛情。

天秤座

本身就是猶豫王的天秤座，在愛情當中遇到難題時，更容易左右搖擺中舉棋不定，當遇到對方沒那麼愛自己時，在經歷長時間的思想掙扎、權衡利弊之後，天秤最終多半會為了愛，為了讓他、也讓自己都能從一段無果的愛情中解脫，而不得已選擇分手。

雙魚座

感情豐富細膩的雙魚座，對愛情充滿著美好的憧憬與嚮往，愛上對方就會全心全意的付出，因此在感情中不容易提分手，通常都是對方提出分手，而分手是雙魚最不願意面對的，但是如果對方提出來了，你會為了成全他而願意放手。

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