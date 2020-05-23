有條件解封！　彰化畢典、畢旅限師生參加

▲彰化縣畢典畢旅條件開放。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府教育處指出，因應國內疫情趨於穩定，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，高級中等以下學校及幼兒園(所)於完備落實各項防疫規範下，辦理大型活動(含畢業典禮)可不受室內100人、室外500人之限制，有條件開放，僅限學校師生參加。

教育處學務管理及課程發展科表示，學生期待已久的戶外教學、隔宿露營、畢業旅行等活動，將由暫緩辦理放寬為只要參與的對象均為學校師生，管制、聯絡均能清楚掌握，各校可以秉持分流、分班方式，留意安排安全的旅社和適當的景點，落實相關防疫安全措施為原則來辦理，希於兼顧防疫的原則下，讓擴充知識領域的活動不中斷。

而國中小畢業典禮的舉行，亦請各校於風險評估後決定辦理者，仍須透過維持應有的社交距離，保持室內1.5公尺、室外1公尺；無法維持社交距離時，應戴口罩；參與者須量體溫，隨時保持手部清潔，並採取實名制，確實執行人流管制及環境的清潔消毒，讓莘莘學子在人生重要時刻保有美好的回憶。

教育處強調，防疫有成歸功於廣大民眾與學校師生的配合，如今適度恢復校園活力，大家仍勿掉以輕心，依循疫情指揮中心相關的防護指引， 一起維護自身與他人健康安全。

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