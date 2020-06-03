榮總放射師收賄30萬辯活動贊助款　貪污判刑2年定讞

▲台北榮總放射師收受賄賂，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北榮總兒童心臟科放射師邢榮華，負責醫療儀器採購驗收等工作，卻向廠商收取30萬元賄款。法院審理時邢男辯稱這筆錢是醫院活動贊助款，法院不採信，一二審均依貪污罪將他判刑2年、褫奪公權2年。案經上訴第三審，最高法院3日駁回上訴定讞。

判決指出，檢調2011年偵辦醫療器材廠商「博而美公司」相關採購弊案，發現該公司有單據記載，以得標金1成的款項賄賂榮總人員，進而查出邢男於2004年10月承辦「48小時霍特式心電圖系統」，與同年12月的「中文化攜帶型生命監視器」2件標案，均讓該公司得標。檢調還查出，該公司胡姓業務在唭哩岸捷運站交付裝在信封袋內交付的10萬元、20萬元的兩次賄賂。

此外，檢方也查出邢男的另一名同事、黃姓放射師，在2005年5月承辦「雙相位心臟電擊器」採購案，以及同年11月招標「心電圖管理系統」，最後都是經過流標減價後，讓該公司得標。檢調也查出，同年底他也在外雙溪附近收受胡性業務交付的30萬元賄賂。全案偵查終結後，檢方對邢、黃二人，均提起公訴。

法院審理時，黃男認罪，並繳回犯罪所得。最後黃男獲得1年10月，褫奪公權2年，緩刑5年確定。至於邢男則矢口否認犯罪，辯稱沒有收賄，還說自己沒有要求廠商提供金錢，強調兒童心臟科每年飲料、便當、出國費用要40萬元以上，自己沒有把錢放進口袋裡面，拿到的錢都是用在科裡面。法院傳喚胡姓業務與邢男同事，戳破邢男謊言。

一二審法院均認定邢男有罪，其中一審法院將邢男判刑2年、褫奪公權2年。上訴二審後，二審也維持相同見解，二審法院還認為，邢男利用辦理採購程序之機會，以此作為對價，收受廠商賄賂，戕害國民對於公務不可收買性及廉潔性之信賴，因此駁回上訴。全案再上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。