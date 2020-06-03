隱瞞湖北回來「害整村被封」50人隔離　山東男子判刑1年！

▲封城示意圖。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

山東聊城莘縣男子李某在新冠肺炎疫情防控期間，隱瞞自己的行程，導致50名接觸者被隔離，整個居住村莊被封。莘縣人民法院日前公開宣判，被告人犯妨害傳染病防治罪，被判處有期徒刑一年。

根據「齊魯晚報」報導，法院審理查明，被告人李某及其妻子劉某1月21日開車，從湖北黃石回到莘縣居住地某村。大陸國家衛健委1月20日已公佈，把新冠肺炎納入乙類傳染病，並採取甲類傳染病的預防、控制措施。

村委幹部1月24日排查從湖北返鄉人員時，李某為了避免夫妻兩人被隔離，隱瞞真實返鄉日期,謊稱是1月6日回到莘縣，因此兩人都未被列入重點觀察範圍。兩夫妻1月25日還外出拜年。

劉某在1月26日發燒，李某因此帶她到村衛生室就診，在村醫詢問時再次隱瞞二人自湖北返鄉日期。劉某1月29日持續發燒，村委向鎮政府報告。後經檢測，劉某被確診感染新型冠狀病毒。李某未遵守新冠肺炎防控規定，隱瞞行程日期，致使50名接觸者被集中隔離進行醫學觀察、居住村莊被封閉。

法院審理認為，被告人李某違反傳染病防治法的規定，拒絕執行衛生防疫機構依照傳染病防治法提出的預防、控制措施，隱瞞自湖北歸家日期，不如實報告，致使新冠肺炎有傳播的嚴重危險，其行為已經構成妨害傳染病防治罪。宣判後被告人李某表示服判不上訴。

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