太陽花殺人未遂案》警力懸殊還能限時淨空　自訴律師酸他：如神一般的男人

記者孫于珊／台北報導

2014年間因《海峽兩岸服務貿易協議》問題，爆發太陽花學運，民眾攻佔行政院抗議，遭警方強制驅離產生流血衝突，時任總統馬英九、前行政院長江宜樺、時任警政署長王卓鈞、時任中正一分局長方仰寧4人，因而被受傷的抗議民眾自訴殺人未遂等罪。台北地院3日開庭，自訴人律師接連用PPT再次陳述當晚的衝突情形，更酸方仰寧在警力懸殊的情況下，還能限時淨空完成任務，「如神一般的男人」。

▲前總統馬英九3日出庭太陽花殺人未遂案。（圖／記者孫于珊攝）

自訴代理人張靜如律師先播放5分鐘的精華衝突畫面，表示當時民眾是靜坐在行政院區喊口號，為「和平集會」，但卻遭到水砲車直射，更為確保上班日的正常運作，竟非法暴力驅離，現場共61台救護車，整夜下來造成200多人受傷，而馬英九則力挺江宜樺的決定，認為成功安定股市和人心。

接著自訴代理人劉繼蔚律師一層一層的推論表示，因馬英九與江宜樺的共同目標是「憲政機關的秩序恢復」，所以江指示警政署長王卓鈞，王再指示警察局長黃昇勇，黃再指示中正一分局長方仰寧。因此方才會在現場說，「我有時間壓力，馬上要上班了啊！」王則曾證述稱，「院長要求群眾一定要離開行政院，不是我自作主張」。

▲當時江宜樺曾表示，要嚴厲譴責非法，加派警力強制驅離。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

自訴代理人郭皓仁律師則說，方仰寧是轄區指揮官，當時他叫大家「站起來」，顯然就是知道現場民眾是和平靜坐，還公然宣示警方不對民眾受傷負責，可見對民眾受傷有預見，方也曾證述，警方當時穿「戰鬥靴」，可能會踩傷民眾。另外，現場的高階警官很多，但仍發生警棍追打敲頭、盾牌跺民圍毆等暴力情況，就表示「根本沒人要阻止施暴」，睜一隻眼，閉一隻眼，未達限時淨空的任務，選擇「看不到、聽不到、不追究」。

最後自訴代理人尤伯祥律師以被告是「共同正犯」來表示意見，他說，群眾整夜哀號，但馬英九、江宜樺、王卓鈞3人仍高枕酣眠，醒來後精神飽滿去上班，他們當時不在場，手上未沾一滴血，很容易切割犯罪事實，但實際上他們居於犯罪支配地位，明知警力不足，但為達到限時驅離的目的，非動用武力不可，把不肯離開的民眾打到逃走，這就是他們的「共識」。

尤伯祥律師還說，江宜樺曾說過，避免行政院變成第2個立法院，所以一定要驅離！而軍警組織的特性就是絕對服從，方仰寧收到上級指示後，極力完成任務，儘管警力遠少於民眾數量，仍在6小時內淨空行政院區，「如神一般的男人」。最後以「殘民以逞的國家，與盜匪集團何異？」作為結論，「違法就是違法，沒有藉口！」希望法官還受傷民眾公道。

▼時任中正一分局長方仰寧被自訴代理人尤伯祥律師酸「如神一般的男人」。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

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