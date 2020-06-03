他想偷摸56歲大媽屁股！竟被控「搶包落跑」...柯南警揪出關鍵

▲29歲男子想猥褻56歲大媽，卻被誤會搶包。（圖／翻攝自都市快報，下同）

記者康心禹／綜合報導

浙江杭州日前有一名段姓女子報警稱，蕭山新街街道上有人搶包，對方騎著電動腳踏車，身材矮小。民警接獲通報後，很快的將一名29歲的陳姓嫌疑男子抓住。據悉，該名男子遊手好閒，有多次搶劫、猥褻前科，他表示當天是想摸女子屁股，卻被對方的包擋住，才被對方誤會搶包。

據《都市快報》報導，56歲的段女士於5月4日報警稱，當晚21時30分左右，有一男子騎著電動腳踏車迎面而來，用手直接抓了她的包意圖搶走，所幸在她的反抗下，包未被搶走。

民警前往現場勘查後表示，周圍監控攝影機的距離較遠，未能明確看到嫌疑人，不過據受害人反應，男子身材小巧，身高大概165公分左右。

正當民警緊鑼密鼓找尋嫌疑人時，新街派出所在5月9日晚間接到一通報案電話。通報人39歲的曹小姐表示，在蕭山區新街街道盛中村25組16號出租房門口被一名陌生男子摸了大腿，目測30歲不到且身材瘦小，身高大概160公分左右，騎著一輛電動腳踏車。

前後兩起案件發案地點相距不到200公尺，現場裝設的攝影機皆沒辦法明確看到嫌疑人，但二起案件嫌疑人的外貌特徵相似，這也引起民警的警覺。

民警瞿仕龍前往案發地進行調查，過程中有群眾反映，這一帶有一身材矮小、騎紅色電動腳踏車的男子經常出沒，形跡可疑，他不禁懷疑5月4日搶奪案的嫌疑人「醉翁之意不在酒」，本意並非奪包，兩起案件可能是同一人所為。

瞿仕龍經過三天三夜的駐守，在5月14日下午鎖定一名騎紅色電瓶車的男子，憑著現有線索和他多年的經驗，判斷這人很可能就是兩起案件的嫌疑人，於是組織隊員向群眾借一輛電動腳踏車緊隨其後，並在附近苗木地將嫌疑人一舉拿下。

經審訊過後，陳姓嫌疑人承認了5月4日、9日的兩次猥褻行為，並稱5月4日那次他是準備去摸受害人屁股的，結果被受害人的包擋了一下，就倉惶逃離，受害人誤以為他想搶包。目前，陳姓嫌疑人因猥褻他人，被蕭山警方依法處以行政拘留15日的處罰。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

疫情期間不敢出門使用票券嗎？還是買了很多票券擔心 過期不能使用？趕快整理來這邊兌換東森幣，讓你的過票 復活購買其他商品。 請 點此處