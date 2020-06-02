愛妻裸照外流「害他被記過」　員警出面了！警備隊長陪他到督察組提告

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局1名警員，因私人隨身碟插在警局電腦，結果忘了拔除帶走，裡頭的「老婆裸照」竟遭人惡意散布，甚至還有同事向媒體爆料，害得該名警員遭記過處分，但警員不滿為何散播者不用被督察組約談，2日在市議員陪同下召開記者會並提出告訴。

K姓警員將存有老婆裸照隨身碟插入警局電腦，但因忘記拔除造成妻子裸照在同事間流傳，認為是同單位的1名黃姓警員涉嫌散佈，K姓警員還因為在公務電腦放猥褻照遭到記過處分，讓他相當不滿。

▲中正二分局督察室請K姓警員（黑帽者）提出證據並回到分局提出告訴。（圖／記者邱中岳攝）

K姓警員表示，當時懷疑同單位的1名黃姓警員涉嫌將照片外流，甚至還向媒體爆料「K姓警員在公務電腦存放猥褻照」，他質疑，為何不找針對散佈照片的人進行約談？反而是他被記過處分？

中正二分局督察組表示，當時K警員到督察組時，向督察組承辦人員表示不願提供相關證據，且對此事保留法律追訴權，但因散佈裸照係屬告訴乃論，督察組人員希望他提出告訴，但警員仍不願提告。

▲K姓警員（右1)透過議員出面指控中正二分局督察組偏袒散佈妻子裸照的人。（圖／記者邱中岳攝）

K警員透過市議員陳情，認為督察組偏袒散佈裸照的同事，但他沒辦法證明所指控的該名同事就是涉嫌散佈裸照的人，最後雙方溝通之下，K警員在警備隊長的陪同下，回到分局督察組提出告訴。

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