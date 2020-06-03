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人妻控探望寶寶遭襲胸　朋友夫一句「誤認成我太太」救了自己

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記者黃翊婷／綜合報導

人妻小美（化名）2017年8月間前往朋友家探視新生兒，接著因為感到疲倦，先到客房小睡一下，沒想到竟然遭黃姓男主人撫摸私密部位猥褻。不過，黃男強調當天因為喝了很多酒，進入房間時誤把小美當成妻子，兩人曾互傳LINE討論要如何處理此事，最後獲判無罪。

判決書中提到，小美與丈夫得知黃男的小兒子出生了，2017年8月間一起登門拜訪，探視新生兒，期間大家曾在客廳喝酒聊天，一直聊到隔日凌晨3、4時，接著丈夫想和朋友一起玩網路遊戲，她因為感到疲倦，就先到2樓的客房休息，沒想到睡到一半突然感覺有人把手伸進衣服內，不僅撫摸胸部，還伸進褲子裡觸摸下體，這才嚇得趕緊出聲，把黃男嚇跑。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小美在熟睡時突然遭人猥褻。（示意圖／記者黃克翔攝，與本案無關）

對於上述指控，黃男堅持沒有做過任何猥褻行為，並強調案發當天因為喝了很多酒，已經很醉了，他先是在2樓房間使用電腦，接著就睡著了，「我是被她的聲音嚇醒」、「當下可能把她誤認成我太太，才會撫摸她，但我也不確定究竟有沒有觸摸到」，後來也有透過LINE道歉，結果對方反而展開誘惑攻勢，甚至傳來裸露的照片，因為擔心影響到彼此的家庭，收到之後很快就刪除了。

而當天也在場的友人小清（化名）證稱，當天晚上她先上去2樓客房休息，睡在離門口最遠的位置，小美則睡在最外側，隱約有聽到黃男與小美正常聊天的聲音，中途醒過來時發現有個男生背對著躺在旁邊，接著就聽到小美的呻吟聲，持續大約1、2分鐘，還以為是夫妻在辦事，隔天和黃男一家人外出用餐，「他把我叫到外面，才說出昨晚把小美誤認成太太，還摸了下體等事。」

▲▼嬰兒,親子,家長互動（圖／記者姜國輝攝）

▲小美前往朋友家探視新生兒，卻留下不好的回憶。（示意圖／記者姜國輝攝，與本案無關）

雖然黃男一審獲判無罪，但檢方不滿並提出上訴。台中高分院合議庭調閱黃男與小美的LINE聊天紀錄，發現兩人的確曾討論過要如何處理這件事，男方也同意配合安撫女方丈夫的情緒，光是這一點就與小美聲稱案發後很擔心、怕被亂說話等言詞不符。

合議庭認為，檢方所提出的證據仍無法說服一般人確信黃男曾做出猥褻行為，也無法說服法院形成黃男乘機猥褻及強制猥褻犯行有罪之心證，一審判決無罪並無不妥，最後裁定駁回檢方上訴，全案仍可上訴。

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