抓不怕！租工作室搞「牙齒美白」還開課收費　無照姊妹花1年海撈600萬

▲警方從姐妹花的工作室內查扣大批牙齒治療工具。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前接獲線報，有一對姊妹花沒有牙醫師執照，竟從2019年承租工作室提供「牙齒美白貼片」、磨牙等醫療性行為，甚至在臉書上張貼廣告招攬客人，主打價格是牙醫診所的一半，1年多來不法所得高達6百萬，在2019年初遭衛生單位開罰，但仍不怕繼續「行醫」替人美白牙齒。

警方調查，35歲的藍姓姊姊與34歲的藍姓妹妹，從2019年開始在中山、大安以及松山等地，承租美容工作室，在裡面從事牙齒美白等醫療性行為，更在臉書上主打廣告攬客，全瓷貼片要價8萬元，另外磁化貼片要價4萬元，讓許多愛美女性趨之若鶩。

▲姐妹花曾因違法治療牙齒遭開罰，仍不知悔改繼續做遭警方查緝。（圖／記者邱中岳翻攝）

藍姓姊妹甚至還有美白教學課程，吸收學員學習牙齒美白，並向學員收取15萬元的費用，1年多來不法獲利高達6百多萬元，警方多日蒐證之後，在2人的工作室將人逮補，訊後依照違反醫師法移送地檢署偵辦。

藍姓姊妹曾在2019年間因違法從事醫療行為，遭衛生單位開罰，但是2人仍不知悔改，繼續從事違法醫療行為，且在北市各地承租工作室流竄，最後遭警方鎖定逮人，最後遭檢察官起訴，目前全案仍在審理。

據了解，該對姊妹美白牙齒的收費僅是牙醫診所行情的一半，所以吸引許多女性上門，警方也查扣牙齒治療機、牙齒齒模、吸唾管、記帳本及相關醫療器材等不法證物。

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