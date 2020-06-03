國巨前人資長涉拐人妻　溫泉會館「各自沖澡」：他都軟的　老公出面了...

記者邱中岳／台北報導

知名上市公司前人資長與假髮公司女總經理，不顧雙方都是已婚身分大搞婚外情，女經理的丈夫相當憤怒，人資長還傳切結書給人夫，但沒過多久妻子拋家棄子、離家出走，讓人夫相當無言，最後找媒體投訴爆料。

據了解，現年56歲曾經擔任股票上市國巨公司人資長的葉義英，老婆小孩都在美國定居，因買假髮認識知名假髮公司女總經理，2人大搞婚外情，從2020年3月份左右開始，雙方常常相約出遊，甚至還發生性行為。

▲國巨前人資長竟因買假髮認識女經理，最後變成婚外情。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後女經理的丈夫知悉後，曾經攔車將葉義英痛打一頓，最後葉還傳了一張切結書給人夫，人夫也希望老婆能夠回家，當時人妻甚至把跟葉義英的對話及截圖給了老公。

另外，女經理還與葉義英一起去玩水，因身體濕濕的跑到溫泉會館洗澡，當天各沖各的，但她有穿薄紗上衣，葉有親吻撫摸的動作。對於老公質疑2人是否發生性關係，她辯稱，因為葉年紀比較大了，所以直到軟掉都沒有進去。

不過，到5月底，女經理突然拋下丈夫以及一對子女離家，至今音訊全無，人夫懷疑就是葉從中搞鬼，拐跑自己的妻子。人夫今天在市議員徐立信的陪同下召開記者會，說明事件始末。

▲人妻與葉男相約去海邊玩水，最後還跑到溫泉會館沖澡。（圖／記者邱中岳翻攝）

人夫最後也希望妻子能夠趕快回來，並怒斥葉義英「你已經把我家毀了」；另外人妻的女兒也對母親溫情喊話，「這個家不能沒有妳。」

女經理的丈夫也就是該假髮公司的第二代，認為葉用金錢攻勢，買房買車給妻子花用，才導致妻子受不了誘惑脫離家庭，且剛好通姦罪違憲，目前也將尋找律師協助幫忙。

據悉，葉義英曾在3月中旬代表國巨接受媒體訪問，但就在這個時間點，私下也與人妻大搞不倫戀；這間假髮公司在業界相當有名氣，許多藝人都選用該假髮公司的產品。

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