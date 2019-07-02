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半年賣破50萬顆「人氣炸肉餅」進駐忠孝復興　和牛松露只賣50元！

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▲SOGO復興館,改裝,地下樓,金葉名氣餅。（圖／記者蔡惠如攝）

▲金葉名氣餅近年才在台開張，用銅板價小食闖出名號，7／12正式進駐SOGO復興館。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

今年初才正式在台灣開設首間店的「金葉名氣餅」，主打美味多汁炸牛肉餅，單價50元就可嘗鮮，在微風南山成排隊名店，半年賣破50萬個，近期宣布在東區插旗，進駐與忠孝復興捷運站共構的SOGO復興館，推出獨家品項「松露和牛」，針對開幕限時3天，從7／12至7／14止，單價100元的和牛牛肉餅，特價50元就能吃到。

▲SOGO復興館,改裝,地下樓,金葉名氣餅。（圖／記者蔡惠如攝）

▲外包裝也有巧思，吃的時候就像臉上長了鬍子，很適合拍照。

金葉名氣餅今年1月在信義區首登場，就出現排隊長龍熱潮，到現在還有幾個時段會出現排隊人潮，在進駐信義誠品後，第3店再進駐東區熱點SOGO復興館，針對東區貴婦，還將牛肉提升為「和牛」等級，搭配松露均衡口感，推出獨家商品「松露和牛名氣餅」，滿滿的牛肉加上酥鬆麵皮，以小食的單價100元搶市。

除了獨家松露和牛口味之外，也搶先在SOGO復興館推出「豬肉」口味與「名氣餅咖哩丼」，售價分別為50元與180元。業者表示，針對開幕前3天，也推出松露和牛「半價促銷」，原價100元，特價只要50元，每日限量2000個，讓民眾能以平價享受和牛食材。

▲SOGO復興館,改裝,地下樓,金葉名氣餅。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO復興館,改裝,地下樓,金葉名氣餅。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO復興館,改裝,地下樓,金葉名氣餅。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO地下三樓改裝正式開張，提供充足的一站式食材與食品品項。

因應暑假來臨，許多百貨針對館內美食街進行改裝，SOGO復興館在地下二樓美食街也引進新餐飲，包括炸肉餅排隊名店「金葉名氣餅」，以及全台首間新加坡肉骨茶「松發」進駐。

此外，地下三樓也打造「Kitchen Market」，整合超市與周邊櫃位，並將原有品牌數從20家增加至31家，消費者在該層樓從食材、即食品、熟食、甜點等都能一次購足，無論是對食材有一定要求的主婦、下班後要快速開飯的上班族、想買東西回家加菜的顧客，或是買幾樣甜食療癒自己的小資女，都可找到自己需要的商品。

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