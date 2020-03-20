清明連假出遊　刷卡搭乘39條「台灣好行」半價優惠

▲清明連假出遊，刷卡搭乘「台灣好行」半價優惠 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

4月清明連假即將到來，防疫期間不方便出國旅遊，在國內也能戶外走走！由於國內嚴格執行防疫，使疫情能穩定控制，為了吸引民眾搭乘大眾運輸工具，公路總局自4月1日0時起至4月5日24時止推出乘車優惠措施，搭乘39條「台灣好行」路線使用電子票證就能享半價優惠！

屏東監理站精選屏東地區2條「台灣好行」踏青路線：

1. 森林之旅－9189墾丁快線：從高鐵左營站出發到達墾丁後，南灣沙灘絕對非去不可，辣妹猛男漫步沙灘，加上多樣化的水上活動，氣氛High翻天，讓南灣海灘還沒到夏天就熱鬧滾滾！

2. 文化之旅－0734屏北線（與屏東客運508路線相同）：最能代表南臺灣原住民文化的「台灣原住民文化園區」，一起喝杯小米酒、DIY製作琉璃珠手鍊、漫步山川琉璃吊橋，輕鬆又愜意。想想瞭解好行資訊可至「台灣好行」官網查詢。

屏東監理站站長洪美芳表示，為使乘客能安心搭車，除了要求轄區客運業者定時消毒運輸場站及車輛外，並於候車明顯處張貼宣導海報提醒民眾注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，由於大眾運輸工具屬於公眾使用且多為密閉空間，如有感冒或身體不適請務必配戴口罩、勤洗手，做好個人防護措施，才能安心出遊！

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