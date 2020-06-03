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出售頂好、Jasons Market！港商首發聲：促成台灣最大多元食品零售商

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▲頂好。（圖／記者陳涵茵攝）

▲家樂福買下頂好及其Jasons Market。（圖／記者陳涵茵攝）

記者蕭筠／台北報導

量販龍頭家樂福昨（2）日宣布買下頂好超市，連同姐妹品牌Jasons Market Place一同併購，以9700萬歐元（約32億台幣）收購惠康百貨在台所有股份，此一股權交易案預計於2020年底完成。對此，頂好背後主要股東香港牛奶國際控股公司（Dairy Farm）也作出最新聲明。

針對家樂福收購其在台惠康百貨旗下199家頂好，以及25家Jasons Market Place共224家店，牛奶國際表示，昨日和家樂福達成協議，「待獲得監管部門批准以後，家樂福將持有惠康台灣百分之百的權益。」牛奶國際指出此次交易將促成台灣最大的多元營運模式食品零售商。

惠康台灣常務董事鮑敬康則說：「今天的公告是團隊辛勤付出的成果，展現了我們為顧客提供最好服務的決心。我們對業務的未來充滿信心，並相信通過這次業務整合，能為團隊創造美好的未來，並為我們的顧客創造更好的購物體驗。」

國內超市目前由全聯、美廉社及頂好三強鼎立，其中，由港商牛奶國際在台成立的惠康百貨，於1987年開設首間頂好超市，在台已有34年歷史、擁199家分店，2003年再推出主打高端市場的Jasons Market一共25家門市，如今家樂福宣布全數收購，加上原有的137間門市，未來預計上看有361間店，除穩坐量販龍頭地位，也將重重影響通路市場。

牛奶國際聲明全文：

牛奶國際今天宣布與家樂福達成協議，待獲得監管部門批准以後，家樂福將持有惠康台灣百分之百的權益。是次交易預期將於2020年下半年完成。

牛奶國際和家樂福擁有相近的價值觀和營商理念，均致力為顧客提供優質及超值的產品和服 務。是次併購會使業務規模擴大，進一步鞏固其行業地位，並有利於提升服務質素及市場競爭力，讓團隊成員和顧客受惠。一經批准，是次交易將促成台灣最大的多元營運模式食品零售商。

牛奶國際相信轉移業務擁有權有利於未來的增長和發展，尤其在惠康台灣成功推行價格調整 策略及加強顧客忠誠度以後，惠康過去12個月錄得強勁的營業額。更強大的網絡將會為團 隊成員帶來更多的發展機會，也會為顧客提供更優秀的服務及價值。

惠康台灣常務董事鮑敬康表示：「今天的公告是團隊辛勤付出的成果，展現了我們為顧客提供最好服務的決心。我們對業務的未來充滿信心，並相信通過這次業務整合，能為團隊創造美好的未來，並為我們的顧客創造更好的購物體驗。」

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