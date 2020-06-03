全台「第一間頂好」老照片曝！台北人淚憶：還有保齡球館、遊樂場

▲全台「第一間頂好」超市的老照片曝光。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

國內量販龍頭家樂福，本月2日對外正式宣布，確定買下頂好超市，包括旗下的JasonsMarket，也全部併購，讓台灣屹立33年的頂好超市走入歷史，引發不少民眾感嘆。被稱為「懷舊達人」的文史工作者張哲生，也在臉書上分享一張1987年全台首家「頂好超級市場」懷舊照片，引發不少老台北人追憶，直呼「又是時代的眼淚」。

張哲生在臉書上表示，當年頂好超級市場，最早是在1971年開幕，位於台北市忠孝東路四段香檳大廈樓下，是由工商界人士投資的。當時除了超市本體以外，還設有「頂好點心城」、「頂好咖啡廳」、「頂好保齡球館」及「頂好兒童遊樂場」等，該商圈也因為頂好超市，被稱為「頂好商圈」，「當年全台灣只此一家，別無分處」。

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後來到了1987年，香港惠康來台灣併購頂好企業公司，原先的頂好超級市場更名成現在我們熟知的「頂好Wellcome超市」，以連鎖型態在台灣經營逾33年；到本月2日，確定被家樂福收購，該品牌也將在此之後走入歷史。

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