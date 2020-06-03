「超正刈包妹」仙氣爆棚！擺攤地點曝…網友揪排隊「最愛被加料」

▲中壢夜市商圈附近有一家刈包攤，老闆娘是一位可愛又美麗的「超正刈包妹」。（圖／示意圖，資料照片，翻攝IG）

圖文／CTWANT

台灣新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊市場開始出現「報復性消費」；各大夜市的人氣也逐漸回溫。而在夜市裡的平民美食中，有「台式漢堡」之稱的「刈包」，是許多人的最愛；但如果賣刈包的老闆是漂亮正妹，那就更吸引人了。日前有網友在PTT表特板上，PO出了一位仙氣爆棚的「超正刈包妹」，讓不少男網友著迷直呼「超可愛」，而這位美麗的正妹，其實是個很有創業頭腦的刈包老闆娘。

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▲「超正刈包妹」年紀輕輕就靠刈包與男友一起創業。（圖／翻攝IG）

最近批踢踢上有一位在夜市擺攤的「超正刈包妹」引起網友討論。從曝光的照片發現，有位綁著俏麗馬尾、帶點可愛氣質的正妹，手腳俐落地在刈包攤位前幫客人包刈包。照片曝光後，網友紛紛推文表示「超正！」、「好可愛的妹子！」有識途老馬的網友更點出，「這家刈包加辣、加蛋超好吃」，表示可跟老闆娘要求加料，會讓刈包更美味。

據了解，這位仙氣滿分的正妹，年紀輕輕其實已經是刈包攤位的老闆娘，目前在中壢夜市商圈附近擺攤。而她在IG的介紹也提到：「23歲小情侶共同創業，分享創業過程，散發正能量，靠自己雙手存結婚基金」，目前她與男友一起在中壢夜市商圈擺攤。

▲「刈包妹」登PTT表特板。（圖／翻攝臉書）

其實，地方粉絲專頁「我是中壢人」在2018年就曾介紹過這家刈包攤，專賣刈包、四神湯與麻辣豬腳等。有認識這對創業小情侶的網友就出面表示：「是認識的人，（老闆娘）今年要和男友（老闆）結婚」。

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